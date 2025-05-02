Russell Brand, tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla mahkemeye çıktı - Son Dakika
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Russell Brand, tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla mahkemeye çıktı

Russell Brand, tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla mahkemeye çıktı

Ünlü İngiliz komedyen Russell Brand, 1999-2005 yılları arasında işlediği iddia edilen tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla Londra'da mahkemeye çıktı. Dört kadının şikâyeti üzerine başlatılan dava sürecinde suçlamaları reddeden Brand, şartlı tahliye edildi. Davanın 30 Mayıs 2025'te Londra'daki yüksek güvenlikli ceza mahkemesi Old Bailey'de yapılacağını bildirdi.

02.05.2025 15:50
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İngiliz komedyen ve oyuncu Russell Brand (49), hakkında yöneltilen tecavüz ve cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle Londra Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Kısa süren duruşmada yalnızca kimlik bilgilerini ve adresini teyit eden Brand, şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Mahkeme, bir sonraki duruşmanın 30 Mayıs 2025'te Londra'daki yüksek güvenlikli ceza mahkemesi Old Bailey'de yapılacağını bildirdi.

BEŞ AYRI CİNSEL SUÇLA YARGILANIYOR

Brand'e yöneltilen suçlamalar, 1999 ile 2005 yılları arasında dört farklı kadının beyanlarına dayanıyor. Savcılığın iddiasına göre, bu dönemde bir kadın Bournemouth'ta tecavüze uğradı, bir başka kadın Westminster'da ağız yoluyla tecavüze ve cinsel saldırıya maruz kaldı, bir kadına ahlaka aykırı saldırı, bir diğerine ise yine Westminster'da cinsel saldırı gerçekleşti. Suçlamalar kapsamında Brand hakkında toplam beş ayrı cinsel suç isnadı bulunuyor. Sanatçı, tüm iddiaları kesin bir dille reddediyor.

AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINDI

Mahkemeye koyu mavi gömlek, koyu gri pantolon ve elinde güneş gözlüğüyle gelen Brand, duruşma sırasında sadece adını, doğum tarihini ve Buckinghamshire'daki adresini teyit etti. Hakim Paul Goldspring, Brand'in şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını ve belirtilen tarihte duruşmaya katılması gerektiğini bildirdi. Mahkeme sonrası herhangi bir açıklama yapmayan Brand, üç koruması eşliğinde kendisini bekleyen araca binerek adliyeden ayrıldı. 30 Mayıs'ta görülecek duruşmanın, kamuoyunun yakından izlediği davada belirleyici bir aşama olması bekleniyor. Brand'in nasıl bir savunma stratejisi izleyeceği merak konusu.

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Son Dakika Magazin Russell Brand, tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla mahkemeye çıktı - Son Dakika

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