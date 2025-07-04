Rüzgar gangını büyüttü! Ünlü ismin şşletmesi kül Oldu

İzmir'in turistik ilçeleri Çeşme ve Ödemiş, peş peşe çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Özellikle Çeşme'de rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, hem yerel halkı hem de tatilcileri zor durumda bıraktı. Tarım arazilerinde başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Tedbir amacıyla üç mahalle boşaltılırken, yangın nedeniyle bölgede panik yaşandı.
Çeşme'deki yangına müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarında 2 uçak, 6 helikopter ve çok sayıda kara ekibi görev alıyor. Özellikle Alaçatı gişelerinin yangın hattı içinde kalması nedeniyle karayolu ulaşımında aksamalar yaşandı. Ekipler, şiddetli rüzgarın etkisiyle güçlükle mücadele ediyor.
Yangından etkilenenler arasında kamuoyunun tanıdığı isimler de yer alıyor. Bir dönem Tarkan'la yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen avukat ve sörf tutkunu Bilge Öztürk'ün Çeşme'deki sörf okulu yangında tamamen küle döndü. Sosyal medya hesabından son görüntüleri paylaşan Öztürk, "Arkadaşlar çok üzgünüz. Kameralar da yanmadan önceki son görüntüler" ifadelerini kullandı.
Yangının ne zaman kontrol altına alınabileceği belirsizliğini korurken, yetkililer vatandaşları bölgeden uzak durmaları ve güvenlik uyarılarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.
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