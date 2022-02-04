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Saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz'a Eskişehir'in en iyisi ödülü - Son Dakika

Saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz'a Eskişehir'in en iyisi ödülü

04.02.2022 10:44
Saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz'a Eskişehir'in en iyisi ödülü

Saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz'ın işletmesi Saloon HY, bir firmanın '2020-2022 Bağımsız Tüketici Değerlendirmeleri' kapsamında Eskişehir'in en iyi erkek kuaförü seçildi.

Saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz'ın işletmesi Saloon HY, bir firmanın '2020-2022 Bağımsız Tüketici Değerlendirmeleri' kapsamında Eskişehir'in en iyi erkek kuaförü seçildi.

Eskişehir'de ünlü saç tasarımcısı ve erkek kuaförü Hasan Hüseyin Yılmaz'a ait Saloon HY adlı işletme, bir firmanın 'Bağımsız Tüketici Değerlendirmeleri' kapsamında şehrin en iyi erkek kuaförü seçildi. 2020-2022 tarihleri arasında tüketici değerlendirmelerine göre Saloon HY, 78,63 puanla Eskişehir'in en iyi erkek kuaförü oldu. Ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirten Hasan Hüseyin Yılmaz, vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için çalışmalarına devam edeceğini söyledi. - ESKİŞEHİR

Saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz'a Eskişehir'in en iyisi ödülü

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Eskişehir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz'a Eskişehir'in en iyisi ödülü - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz'a Eskişehir'in en iyisi ödülü - Son Dakika
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