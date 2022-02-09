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Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'yı nasıl bir sürpriz bekliyor - Son Dakika

Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'yı nasıl bir sürpriz bekliyor

09.02.2022 15:07

Kanal D'nin, her Çarşamba akşamı ekrana gelen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a, Melis Sezen ve Berkay Ateş' in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile ekrana geliyor.

SADAKATSİZ'DE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Ali'nin Aras'a attığı iftira Asya'yı zor bir yol ayrımına getirmiştir.

Derin hayatını kurtaran yabancının desteğiyle Nadir'in peşine düşer. Haluk Aras'ın geçmişi konusunda giderek köşeye sıkışırken, Melih ve Bahar'ın alacağı karar herkesi şaşkınlığa uğratır.

Volkan'ın Asya'ya izlettiği gizemli bir video, Aras hakkında bir gerçeği daha gün yüzüne çıkarırken, Aras'ın doğum gününde Asya'yı nasıl bir sürpriz beklemektedir?

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Caner Cindoruk, Cansu Dere, Sadakatsiz, Kanal D, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'yı nasıl bir sürpriz bekliyor - Son Dakika Magazin


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