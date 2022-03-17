Sadakatsiz 'de dün neler oldu? Derin, Asya kaldığı için çılgına döndü - Son Dakika
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Sadakatsiz 'de dün neler oldu? Derin, Asya kaldığı için çılgına döndü

17.03.2022 09:00
Sadakatsiz 'de dün neler oldu? Derin, Asya kaldığı için çılgına döndü

Kanal D'nin sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz'de dün akşam heyecanlı sahneler yaşandı. Asya'nın hamleleri, Derin'in Volkan'la ilişkisini korumak için yeni yollara başvurmasına sebep olur. Selçuk, Ceren ile daha önce tatmadığı bir duygu yaşarken, Nil'i de mutlu etmenin yollarını aramaktadır.

SADAKATSİZ'DE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Asya, Tekirdağ'da kalmasına sebep olan, yıllardır huzurunu kaçıran herkese karşı açtığı savaşta emin adımlarla ilerler.

Asya'nın hamleleri, Derin'in Volkan'la ilişkisini korumak için yeni yollara başvurmasına sebep olur. Selçuk, Ceren ile daha önce tatmadığı bir duygu yaşarken, Nil'i de mutlu etmenin yollarını aramaktadır.

Asya'nın aklına düşürdüğü şüpheyle daha da hırslanan Volkan, Derin'in beklenmedik bir atağıyla şaşkına döner. Gönül ve Asya yepyeni bir cephede karşı karşıya gelirken, bu rekabetin son kazananı kim olacaktır?

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Caner Cindoruk, Cansu Dere, Sadakatsiz, Kanal D, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sadakatsiz 'de dün neler oldu? Derin, Asya kaldığı için çılgına döndü - Son Dakika


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