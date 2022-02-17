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Sadakatsiz'de dün neler oldu? Haluk karakteri diziden çıktı - Son Dakika

Sadakatsiz'de dün neler oldu? Haluk karakteri diziden çıktı

17.02.2022 10:21
Sadakatsiz'de dün neler oldu? Haluk karakteri diziden çıktı

Kanal D'nin sevilen dizilerinden olan Sadakatsiz'de dün Haluk karakterinin ölümü herkesi yasa boğdu. Olayların etkisinden çıkmayan Gönül neye uğradığını şaşırdı.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 16 Şubat Çarşamba yayınlanan 49. yeni bölümde Haluk'un ani ölümü tüm taşları yerinden oynatıyor! Bundan sonra hiç bir şey eskisi gibi olmayacak!

Asya, Aras ile evlenme kararlarını herkese duyururken, Ali'nin verdiği tepki şaşkınlığa yol açar. Selçuk ve Nil gelecekleri için büyük bir adım atmaya hazırlanırken, Volkan'ın Derin ve Onur ilişkisine tepkisi merak uyandırır. Beklenmedik bir ölüm tüm Tekirdağ'ı yasa boğarken, hangi önemli gelişme Asya ve Aras'ı büyük bir kararın eşiğine getirecektir?

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Son Dakika Magazin Sadakatsiz'de dün neler oldu? Haluk karakteri diziden çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sadakatsiz'de dün neler oldu? Haluk karakteri diziden çıktı - Son Dakika
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