Üye Girişi
Sadakatsiz'de peş peşe ayrılıklar! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'dan sonra Burak Sergen de kadrodan çıkıyor - Son Dakika

Sadakatsiz'de peş peşe ayrılıklar! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'dan sonra Burak Sergen de kadrodan çıkıyor

05.02.2022 08:57

Sevilen dizi Sadakatsiz'de adeta yaprak dökümü yaşanmaya başladı. Sezon sonunda final yapacağı konuşulan diziye Ali İl ve Yeliz Kuvancı'nın ardından Burak Sergen'in de veda edeceği öğrenildi.

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz dizisi, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşan dizi için yeni iddialar ortaya atılmaya başladı.

SEZON SONUNDA FİNAL YAPACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Instagram hesabından yayınladığı habere göre, Sadakatsiz dizisi sezon sonunda final yapacak. Reytinglerde iyi bir seviyeye ulaşan dizinin final yapma nedeni ise senaryonun sonuna geliniyor olması.

Sadakatsiz dizisinde yaprak dökümü! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'nın ardından Burak Sergen de kadrodan ayrılıyor

BURAK SERGEN DİZİDEN AYRILIYOR

Öte yandan dizide vedalar da yaşanmaya devam ediyor. Ali İl ve Yeliz Kuvancı, hikayeleri bittiği için diziden ayrıldı. Altuntaş, dizide Haluk karakterine hayat veren usta oyuncu Burak Sergen'in de yakında projeye veda edeceğini söyledi.

Sadakatsiz dizisinde yaprak dökümü! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'nın ardından Burak Sergen de kadrodan ayrılıyor
Ali İl ve Yeliz Kuvancı
Sadakatsiz dizisinde yaprak dökümü! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'nın ardından Burak Sergen de kadrodan ayrılıyor
Sadakatsiz dizisinde yaprak dökümü! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'nın ardından Burak Sergen de kadrodan ayrılıyor
YORUMLAR
500

Yeliz Kuvancı, Burak Sergen, Sadakatsiz, Ali İl, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sadakatsiz'de peş peşe ayrılıklar! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'dan sonra Burak Sergen de kadrodan çıkıyor - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
08:57 Sadakatsiz'de peş peşe ayrılıklar! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'dan sonra Burak Sergen de kadrodan çıkıyor
08:49 Teoman son anda kurtuldu! Ünlülerin uğrak mekanına silah saldırı
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Beni seviyor biliyorum, ben de onu seviyorum
08:41 Evliliklerine ikinci bir şans veren Hakan Baş ve Bensu Soral çiftinden aşk paylaşımı geldi
08:37 Atatürk heykelini yıkmaya çalışan kuzenlerin ifadesi ortay çıktı! Parka gidip keşif yapmışlar
00:46 Dediği olmayınca açıklama yapmak zorunda kaldı! Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı "Ocakta enflasyon eksiye düşecek" demişti
00:43 Messi'den Barcelonalı futbolcuların yüreğine dokunan itiraf! Söyleyecek söz bulamadılar
00:07 Kimse gözlerine inanamadı! Uzman isim Mars'ta akıllı yaşamın ispatı diyerek paylaştı
23:55 Ayrılık resmi olarak gerçekleşti! Fenerbahçe genç yıldızı kiralık olarak gönderdi
23:16 Genç futbolcu, Avrupa yolcusu! Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz'dan kasasına koyacağı para bile netleşti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 09:03:28. #1.11#
SON DAKİKA: Sadakatsiz'de peş peşe ayrılıklar! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'dan sonra Burak Sergen de kadrodan çıkıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement