Üye Girişi
Sadakatsiz ve Kanunsuz Topraklar'ın yeni bölüm fragmanları yayınlandı - Son Dakika

Sadakatsiz ve Kanunsuz Topraklar'ın yeni bölüm fragmanları yayınlandı

03.11.2021 14:55

Sadakatsiz son bölümde Asya'nın sevgili Aras ile en yakın arkadaşının yemeğine gelmesi ve herkese gövde gösterisi yapmasının ardından bu akşam neler olacağı merak konusu oldu. Yeni bölüm fragmanının bu akşam ki bölümü merak ediliyor. Kalp krizi geçiren babasının durumunu merak eden Gülfem konağa geri döner. Fakat Malik Bey kızlarına bir veda mektubu yazıp gitmiştir. Gülfem onu annesinin mezarı başında intihar etmek üzere bulur ve kurtarır.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk gibi isimlerin olduğu Sadakatsiz dizisi 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Derin'in sürpriz yaptığı ve yürüdüğünü açıkladığı 37. bölüm fragmanı merak edildi. Başrollerini Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in oynadığı Kanunsuz Topraklar dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 20 Ekim Çarşamba yayınlanan 35. yeni bölümde Asya ve Aras arasındaki yakınlaşma, Volkan'ın dünyasını başına yıkıyor! Peki bu öpücük yeni bir aşkın başlangıcı mı olacak?

Asya, isminin Aras olduğu ortaya çıkan esrarengiz yabancı ile yakından ilgilenirken, Aras kendisi ile yeni şeyler keşfedecektir... Diğer yandan Derin'in yürüdüğünü ifşa edip etmemesi kararı Melih'in aklını kurcalarken, Volkan'ın şahit olacağı olay, herkes için geri dönülmesi imkansız gerilimli günlerin başlangıcı olacaktır.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI NELER OLUYOR?

Asya, isminin Aras olduğu ortaya çıkan esrarengiz yabancı ile yakından ilgilenirken, Aras kendisi ile yeni şeyler keşfedecektir... Diğer yandan Derin'in yürüdüğünü ifşa edip etmemesi kararı Melih'in aklını kurcalarken, Volkan'ın şahit olacağı olay, herkes için geri dönülmesi imkansız gerilimli günlerin başlangıcı olacaktır.

KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Davut'u, kızı Gülfem ile gören Malik Bey onu madendeki işinden atar. Kasapoğlu'yla da kavga etmiş olan Davut iyice çıkmaza girmiştir. Artık Malik Bey'in kömürünü satıp parasını işçilere dağıtamayacaktır. Celal abisini sorumsuz davranmak ve onlara verdiği sözü tutmamakla suçlar. Kasapoğlu'na gidip kömür işini devam ettirmek ister ama Kasapoğlu ona net bir cevap vermez. Bunun üzerine Celal son çare olarak Ali'nin kapısını çalar. Bu esnada Kasapoğlu Gülfem'i kaçırarak çiftliğine getirir ve Davut'a kızı onun için kaçırdığı yalanını söyler. Dini nikahla evlenen Davut ve Gülfem'in mutluluklarına diyecek yoktur fakat Ali Gelik bunu onların yanına bırakmayacaktır.

KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kalp krizi geçiren babasının durumunu merak eden Gülfem konağa geri döner. Fakat Malik Bey kızlarına bir veda mektubu yazıp gitmiştir. Gülfem onu annesinin mezarı başında intihar etmek üzere bulur ve kurtarır. Babası kendine gelene kadar konakta kalması ve Ali Gelik'i oyalaması gerekmektedir.Bu durum Davut'un hoşuna gitmese de Gülfem için kabul etmek zorunda kalır. Oysa o da Gülfem'den hükümet için çalıştığını saklamaktadır. Silahların peşine düşerek gece gizlice Ali'nin evine girer ve bir sandık tüfek bulur. Malik Bey ise kızını ve kendini Ali'nin zorbalıklarından kurtarmak için onun Bolu'daki annesini getirmeye karar verir. Bu esnada Ali'nin tacizlerinden bunalan Gülfem çareyi Zarife'lerin köy evinde saklanmakta bulur. Artık tek umudu Ali'nin onu burada bulamamasıdır…

Sadakatsiz ve Kanunsuz Topraklar'ın yeni bölüm fragmanları yayınlandı
Sadakatsiz ve Kanunsuz Topraklar'ın yeni bölüm fragmanları yayınlandı

Sadakatsiz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sadakatsiz ve Kanunsuz Topraklar'ın yeni bölüm fragmanları yayınlandı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye Kasaplar Federasyonu zamlar hakkında açıklamada bulundu: Yakın bir zamanda kırmızı ete zam yok, yıl zamsız kapanır 16:12 Türkiye Kasaplar Federasyonu zamlar hakkında açıklamada bulundu: Yakın bir zamanda kırmızı ete zam yok, yıl zamsız kapanır Düğünde dua ettiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti 16:07 Düğünde dua ettiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı 16:03 CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı
Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti! 15:43 Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti! Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor 15:23 Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı
HDP'den 14:41 HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı 14:26 Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı

Son Dakika Haberleri
16:14 Koronavirüsle baş edemeyen Rusya lideri Putin'den yeni hamle! Orduya askeri hastanelerin kurulması talimatı verdi
16:03 CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı
16:01 Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay olacak
16:00 Çiftlik Bank davasının sanıklarından Fatih Aydın'ın ifadesi yayınlandı: Benim şirketle alakam yok
15:57 Gazeteci Çetiner Çetin detayı paylaştı: Erdoğan, Biden'le görüşmesinde Suriye için nabız ölçtü
15:54 Son dakika! 8 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü
15:42 Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti!
15:34 İrem Derici "Çirkin" diyen takipçisine küfretti
15:22 Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı
Koronavirüsle baş edemeyen Rusya lideri Putin'den yeni hamle! Orduya askeri hastanelerin kurulması talimatı verdi Koronavirüsle baş edemeyen Rusya lideri Putin'den yeni hamle! Orduya askeri hastanelerin kurulması talimatı verdi         
16:14
16 yaşındaki İkra'yı öldüren sanık Berat A.'nın savunması ortaya çıktı: Tüfek bir anda ateş aldı 16 yaşındaki İkra'yı öldüren sanık Berat A.'nın savunması ortaya çıktı: Tüfek bir anda ateş aldı         
16:10
Suriyeli kadının etrafını sarıp altınlarını çaldılar! O anlar kamerada Suriyeli kadının etrafını sarıp altınlarını çaldılar! O anlar kamerada         
16:07
Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay olacak Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay olacak         
16:01
İrem Derici İrem Derici "Çirkin" diyen takipçisine küfretti         
15:34
Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde         
15:21
Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım         
15:07
Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı         
14:32
18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu         
14:23
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü         
14:22
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak         
11:50
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 16:22:21. #1.11#
SON DAKİKA: Sadakatsiz ve Kanunsuz Topraklar'ın yeni bölüm fragmanları yayınlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement