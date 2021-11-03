Sadakatsiz ve Kanunsuz Topraklar'ın yeni bölüm fragmanları yayınlandı

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk gibi isimlerin olduğu Sadakatsiz dizisi 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Derin'in sürpriz yaptığı ve yürüdüğünü açıkladığı 37. bölüm fragmanı merak edildi. Başrollerini Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in oynadığı Kanunsuz Topraklar dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 20 Ekim Çarşamba yayınlanan 35. yeni bölümde Asya ve Aras arasındaki yakınlaşma, Volkan'ın dünyasını başına yıkıyor! Peki bu öpücük yeni bir aşkın başlangıcı mı olacak?

Asya, isminin Aras olduğu ortaya çıkan esrarengiz yabancı ile yakından ilgilenirken, Aras kendisi ile yeni şeyler keşfedecektir... Diğer yandan Derin'in yürüdüğünü ifşa edip etmemesi kararı Melih'in aklını kurcalarken, Volkan'ın şahit olacağı olay, herkes için geri dönülmesi imkansız gerilimli günlerin başlangıcı olacaktır.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI NELER OLUYOR?

Asya, isminin Aras olduğu ortaya çıkan esrarengiz yabancı ile yakından ilgilenirken, Aras kendisi ile yeni şeyler keşfedecektir... Diğer yandan Derin'in yürüdüğünü ifşa edip etmemesi kararı Melih'in aklını kurcalarken, Volkan'ın şahit olacağı olay, herkes için geri dönülmesi imkansız gerilimli günlerin başlangıcı olacaktır.

KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Davut'u, kızı Gülfem ile gören Malik Bey onu madendeki işinden atar. Kasapoğlu'yla da kavga etmiş olan Davut iyice çıkmaza girmiştir. Artık Malik Bey'in kömürünü satıp parasını işçilere dağıtamayacaktır. Celal abisini sorumsuz davranmak ve onlara verdiği sözü tutmamakla suçlar. Kasapoğlu'na gidip kömür işini devam ettirmek ister ama Kasapoğlu ona net bir cevap vermez. Bunun üzerine Celal son çare olarak Ali'nin kapısını çalar. Bu esnada Kasapoğlu Gülfem'i kaçırarak çiftliğine getirir ve Davut'a kızı onun için kaçırdığı yalanını söyler. Dini nikahla evlenen Davut ve Gülfem'in mutluluklarına diyecek yoktur fakat Ali Gelik bunu onların yanına bırakmayacaktır.

KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kalp krizi geçiren babasının durumunu merak eden Gülfem konağa geri döner. Fakat Malik Bey kızlarına bir veda mektubu yazıp gitmiştir. Gülfem onu annesinin mezarı başında intihar etmek üzere bulur ve kurtarır. Babası kendine gelene kadar konakta kalması ve Ali Gelik'i oyalaması gerekmektedir.Bu durum Davut'un hoşuna gitmese de Gülfem için kabul etmek zorunda kalır. Oysa o da Gülfem'den hükümet için çalıştığını saklamaktadır. Silahların peşine düşerek gece gizlice Ali'nin evine girer ve bir sandık tüfek bulur. Malik Bey ise kızını ve kendini Ali'nin zorbalıklarından kurtarmak için onun Bolu'daki annesini getirmeye karar verir. Bu esnada Ali'nin tacizlerinden bunalan Gülfem çareyi Zarife'lerin köy evinde saklanmakta bulur. Artık tek umudu Ali'nin onu burada bulamamasıdır…