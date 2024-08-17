Sadece iki isteği var! Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı - Son Dakika
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Sadece iki isteği var! Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı

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Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncu ölmeden önce verdiği bir röportajda kedilerine iyi bakılmasını ve hayatının film yapılmamasını vasiyet etmişti.

17.08.2024 10:38
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Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş evinde baygın bir şekilde bulunmuş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Akbaş entübe edilmişti. Usta oyuncudan acı haber geldi. Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Usta sanatçının vefat haberini sosyal medya üzerinden duyuran menajeri Özgür Aksoy, "Türk sinemasının koca çınarı, canımız, ustamız, Aydemir abimiz vefat etmiştir. Acımız çok büyük. Allah mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM TATLISES'TEN PAYLAŞIM

Aydemir Akbaş'ın vefatı sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan İbrahim Tatlıses, "45 yıllık dostum ağabeyim Aydoşum mekanın cennet olsun" yazdı.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Akbaş, Ocak 2023'te yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu. Usta oyuncu, ölmeden önce verdiği bir röportajda kedilerine iyi bakılmasını ve hayatını film yapılmamasını vasiyet etmişti.

Sadece iki isteği var! Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş\'ın vasiyeti ortaya çıktı

Aydemir Akbaş, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sadece iki isteği var! Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser: erotic filmlerde başroldeydi rahmetli 14 10 Yanıtla
  • Murat Zor: keşke vatana millete bi faydası olmayan adamların anıldığı kadar ŞEHİTLERİMİZ GAZİLERİMİZDE böyle haber yapılsa. Bu millet belki anlar vatan için can veren yiğitlerin ailelerinin acısını. 6 1 Yanıtla
  • Abdullah Çelik: Sabri abi Allah rahmet eylesin 1 0 Yanıtla
  • Murat Itibar: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 0 0 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: 80 lerin sonunda tozunu atıyordu Ertk Filmlerde başrollerde Aydemir Abey. Allah rahmet eylesin diyelim. 0 0 Yanıtla

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