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ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NIN ÖLÜMÜ SONRASI O GERÇEĞİ SEREN SERENGİL AÇIKLADI - Son Dakika

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NIN ÖLÜMÜ SONRASI O GERÇEĞİ SEREN SERENGİL AÇIKLADI

27.01.2022 15:19
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NIN ÖLÜMÜ SONRASI O GERÇEĞİ SEREN SERENGİL AÇIKLADI

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşiköy'de bir balıkçıda silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022'de İstanbul Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında 00.30 sıralarında silahlı saldırıya uğradı ve kimliği belirsiz kişiler tarafından 7 el ateş açıldığı aktarıldı. Olay yerinde ilk müdahale yapıldı ancak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

BİLİNMEYENLERİ ANLATTI

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yakın dostu Seren Serengil, canlı yayında ikilinin nikahıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

"ÖLSEM BİLE GAM YEMEM" DEDİ

Serengil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında "Bana göre sevdiği kadını zor durumda bıraktığı için, evlilik düşünmese de onu bu kadar üzüntüsünü ona bu mutluluğu yaşatarak bunu bir borç bildi. Yapması gerekeni yaptı" dedi.

Seren Serengil açıklamasının devamında ise "O gün bana ilk defa kendimi çok iyi hissediyorum dedi. Ölsem de gam yemem dedi. Hiç unutmayacağım. Çok sevdi. Ben o sebeple hep yanlarında durdum" itirafında bulundu.

"BODRUM'A YERLEŞMEYİ PLANLIYORLARDI"

Canlı yayında zor anlar yaşayan Seren Serengil " Bodrum'a yerleşmeyi planlıyorlardı. Sakin bir hayat planlarken... O kadar da temiz biriydi. İyi bir insandı. Eski eşine de sabır diliyorum" dedi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yönetcisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022'de İstanbul Yeşilköy'de hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de doğdu. Avukatlık yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok büyük firmanın hukuk danışmanlığını yürtüyordu. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken ile 28 Haziran 2021 tarihinde Bodrum'da sade bir nikahla dünaevine girmişti. Dün akşam Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı sunucu hayatını kaybetti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ece Erken kimdir?

11 Mayıs 1978'de Çorlu'da dünyaya gelen Ece Erken sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı.

Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te kariyerine devam ettikten sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de işe başladı. Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştıktan sonra Star Tv'de televizyonculuğa adım attı.allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a!3" data-google-query-id="CLCuhaTn0fUCFdf_sgodW_IO7w" data-load-complete="true" height="0" hspace="0" id="aswift_2" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_2" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same- origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="http://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=http://proxy.keltis.com/https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads&width=600&quality=100" vspace="0" width="601">

Çeşitli kanallarda Mavi Şeker, Enbeyaz Geceler, Hayata Gülerken, Tatlım Benim gibi programlar yaptı.

2000 yılında "Nilgün" dizisinde başrolde oynadı. "Lise Defteri "adlı dizide Nil rolüne hayat verdi.

Ece Erken, 1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı.

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendiğini 28 Haziran 2021 tarihinde yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

BENAN KOCADERELİ KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nın eski eşi Benan Kocadereli, 2020 yılında yaptığı açıklamada, "İhanete kadar çok mutlu bir yuvamız vardı" demişti.

Benan Kocadereli eski eşi ile henüz evliyken birlikte olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirterek ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen davaya, Benan Kocadereli ve Ece Erken katılmamıştı.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NIN ÖLÜMÜ SONRASI O GERÇEĞİ SEREN SERENGİL AÇIKLADI
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NIN ÖLÜMÜ SONRASI O GERÇEĞİ SEREN SERENGİL AÇIKLADI
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NIN ÖLÜMÜ SONRASI O GERÇEĞİ SEREN SERENGİL AÇIKLADI
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NIN ÖLÜMÜ SONRASI O GERÇEĞİ SEREN SERENGİL AÇIKLADI
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NIN ÖLÜMÜ SONRASI O GERÇEĞİ SEREN SERENGİL AÇIKLADI

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Seren Serengil, Ece Erken, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NIN ÖLÜMÜ SONRASI O GERÇEĞİ SEREN SERENGİL AÇIKLADI - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NIN ÖLÜMÜ SONRASI O GERÇEĞİ SEREN SERENGİL AÇIKLADI - Son Dakika
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