Safiye New York sokaklarında

Mola, işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlenmeye hazırlanıyor.

9-12 Aralık tarihleri arasında 'SVA Theatre'da gerçekleşecek etkinlikte Mola, soru-cevap yaptı. Mola, etkinlikten fırsat bulup New York sokaklarını dolaştı.

Ezgi Mola , New Yorkbu yıl 18'ncisi düzenlenen New York Türk Film Festivali 'ne (NYTFF), katıldı.

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