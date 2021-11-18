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Şahan Gökbakar'dan faiz tavsiyesi: Direk sıfır yapsanıza - Son Dakika

Şahan Gökbakar'dan faiz tavsiyesi: Direk sıfır yapsanıza

18.11.2021 16:11
Şahan Gökbakar'dan faiz tavsiyesi: Direk sıfır yapsanıza

Merkez Bankası'nın faiz kararı sadece siyasetçiler ve ekonomistler değil, sanat dünyasının da gündeminde. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar; kararın açıklanmasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada faizin sıfır yapılmasını önerdi, sonra da "Bu bir tavsiye değildir" dedi.

Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Merkez Bankası'nın faiz kararına tepki gösterdi: "Direk sıfır yapsanıza faizi…"

Şahan Gökbakar'dan faiz tavsiyesi: Direk sıfır yapsanıza

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 15'e çekti. Karar sonrası dövizdeki yükseliş hızlanırken, karar öncesi 10,54'e kadar gerileyen dolar, 10,97'ye kadar yükseldi, euro ise 11,46'yla rekor tazeledi.

Oyuncu Şahan Gökbakar, Merkez Bankası kararı sonrası sosyal medya hesabından 'ironik' bir paylaşımda bulundu.

Gökbakar, "Direk sıfır yapsanıza faizi… Niye böyle tek tek… Madem piyasaları, kurları falan önemseyen yok, yapın kafadan 0 faiz. Hadi anam faiz maiz yok bizde deyin… Artık o zaman baronlar, lobiler, dış güçler, kıskanan eden vs. onlar düşünsün…" diye yazdı. Gökbakar, paylaşımına "Bu bir tavsiye değildir" notunu da düştü.

Şahan Gökbakar'dan faiz tavsiyesi: Direk sıfır yapsanıza

Merkez Bankası, Şahan Gökbakar, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar'dan faiz tavsiyesi: Direk sıfır yapsanıza - Son Dakika Magazin


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