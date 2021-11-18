Şahan Gökbakar'dan faiz tavsiyesi: Direk sıfır yapsanıza

Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Merkez Bankası'nın faiz kararına tepki gösterdi: "Direk sıfır yapsanıza faizi…"

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 15'e çekti. Karar sonrası dövizdeki yükseliş hızlanırken, karar öncesi 10,54'e kadar gerileyen dolar, 10,97'ye kadar yükseldi, euro ise 11,46'yla rekor tazeledi.

Oyuncu Şahan Gökbakar, Merkez Bankası kararı sonrası sosyal medya hesabından 'ironik' bir paylaşımda bulundu.

Gökbakar, "Direk sıfır yapsanıza faizi… Niye böyle tek tek… Madem piyasaları, kurları falan önemseyen yok, yapın kafadan 0 faiz. Hadi anam faiz maiz yok bizde deyin… Artık o zaman baronlar, lobiler, dış güçler, kıskanan eden vs. onlar düşünsün…" diye yazdı. Gökbakar, paylaşımına "Bu bir tavsiye değildir" notunu da düştü.