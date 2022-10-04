Çorbada bizim de tuzumuz olsun. Allah tüm evlatlarımızı korusun" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Kaynak: Magazinkolik

Şahan Gökbakar, Piyade, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Şahan Gökbakar... ŞEHİT ASKERİMİZİN VASİYETİNE DUYARSIZ KALMADI! - Son Dakika

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