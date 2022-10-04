Şahan Gökbakar... ŞEHİT ASKERİMİZİN VASİYETİNE DUYARSIZ KALMADI! - Son Dakika
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Şahan Gökbakar... ŞEHİT ASKERİMİZİN VASİYETİNE DUYARSIZ KALMADI!

04.10.2022 10:37
Şahan Gökbakar... ŞEHİT ASKERİMİZİN VASİYETİNE DUYARSIZ KALMADI!

Şahan Gökbakar Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan 21 yaşındaki Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetine katkıda bulunmak için LÖSEV'e 50 bin TL bağış yaptı.

21 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Ataş'ın ölümünün ardından lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanması yönündeki vasiyet videosu ortaya çıktı.

Şehidin videosuna sessiz kalamayan komedyen Şahan Gökbakar ise LÖSEV'e bağış yaptı.

50 BİN TL BAĞIŞLADI

Yusuf Aktaş'ın vasiyeti üzerine LÖSEV'e 50 bin TL bağış yapan Gökbakar, Twitter hesabından dekontu paylaşarak "Şehit askerimizin o güzel kalbinden geçen son isteğini duyunca katkı vermek istedim.

Çorbada bizim de tuzumuz olsun. Allah tüm evlatlarımızı korusun" ifadelerini kullandı.

Şehidin vasiyetine destek vermek için yaptığı bağışın miktarını paylaşan Şahan Gökbakar'a tepki yağıyor

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Kaynak: Magazinkolik

Şahan Gökbakar, Piyade, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar... ŞEHİT ASKERİMİZİN VASİYETİNE DUYARSIZ KALMADI! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şahan Gökbakar... ŞEHİT ASKERİMİZİN VASİYETİNE DUYARSIZ KALMADI! - Son Dakika
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