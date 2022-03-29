Şahmeran'ı Kutlayıp Kaçtılar! - Son Dakika
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Şahmeran'ı Kutlayıp Kaçtılar!

29.03.2022 23:04
Şahmeran'ı Kutlayıp Kaçtılar!

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in üstlendiği Şahmeran'ın çekimleri bitti. Netflix'te yayınlanacak olan dizinin tüm ekibi önceki akşam Kuruçeşme Oligark'ta buluştu.

Netflix'te yayınlanacak Şahmeran'ın çekimlerinin bitmesini kutlayan Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz gece geç saatlere kadar eğlendi.

Kutlama gecesinde sahneye çıkarak tüm set ekibine emekleri için teşekkür konuşması yapan Serenay Sarıkaya, telefonla çekilmemesi şartıyla sahnede şarkı da söylediği öğrenildi.

BURAK DENİZ'DEN TERS BAKIŞ

Mekan çıkışı basın mensuplarının kapıda beklediğini öğrenen oyuncular alkollü olduğu için mekanı arka kapıdan terk etmek istedi. Bu sırada görüntülenen Burak Deniz, basın mensuplarının hayırlı olsun temennileri için "Sağ olun arkadaşlar" dedi.

Gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bırakan oyuncu, geçtiğimiz günlerde çantasını taşıdığı sarışın kadının sevgilisi olup olmadığın soran basın mensuplarına sert bakış atarak aracına bindi.

Şahmeran'ı Kutlayıp Kaçtılar!
Şahmeran'ı Kutlayıp Kaçtılar!
Şahmeran'ı Kutlayıp Kaçtılar!

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Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Şahmeran, Netflix, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şahmeran'ı Kutlayıp Kaçtılar! - Son Dakika


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