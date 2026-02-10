Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale - Son Dakika
Magazin

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Haberin Videosunu İzleyin
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
10.02.2026 13:21  Güncelleme: 13:54
Sahra Şaş\'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Oyuncu Sahra Şaş, dergi çekiminde verdiği dekolteyle dikkat çekti. Paylaştığı videoda zor anlarına ekibinin müdahale ettiği görüldü.

Ünlü oyuncu Sahra Şaş, dergi çekiminin backstage görüntülerini paylaştığı kısa video ile dikkat çekti. Takipçilerinden "Aklımızı aldın", "Yakıyorsun", "Parlamaya devam et" gibi yorumlar geldi.

Çekim sırasında göğüs dekoltesi veren Şaş'ın zor anlarında ekip hızlıca müdahale etti. Sahra Şaş, tarzı ve duruşuyla bir kez daha magazin gündeminde yerini aldı.

Uzak Şehir, Sahra Şaş, Magazin, Sanat, Moda, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Polat Serkan Polat:
    vay nk habere bak 5 0 Yanıtla
  • 4857Fener 4857Fener:
    o da onun kadar açmasın canım ne yapalım yani.bu haber mi şimdi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale - Son Dakika
