Ünlü oyuncu Sahra Şaş, dergi çekiminin backstage görüntülerini paylaştığı kısa video ile dikkat çekti. Takipçilerinden "Aklımızı aldın", "Yakıyorsun", "Parlamaya devam et" gibi yorumlar geldi.
Çekim sırasında göğüs dekoltesi veren Şaş'ın zor anlarında ekip hızlıca müdahale etti. Sahra Şaş, tarzı ve duruşuyla bir kez daha magazin gündeminde yerini aldı.
Son Dakika › Magazin › Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)