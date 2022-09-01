Samsun'da Kıraç konseri

Samsun'da, TEKNOFEST KARADENİZ çerçevesinde sahneye çıkan Anadolu rock sanatçısı Kıraç, hayranlarını coşturdu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, açık sahne halk konserlerine devam ediyor. TEKNOFEST KARADENİZ 2022 organizasyonu kapsamında ünlü sanatçıların sahne aldığı konserlere büyük ilgi gösteren gençler, gönüllerince eğleniyor. Çoğunluğu çocuk ve gençlerden oluşan ziyaretçiler, günün yorgunluğunu ise ünlü sanatçıların konserlerinde atıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun TEKNOFEST ile bütünleştiği Çarşamba Havalimanı'ndaki festival alanında sahne alan Türk halk müziği sanatçısı Resul Dindar, şarkılarıyla gençlere unutulmaz gece yaşattı. Festivalin ikinci gününde Batı Park konser alanında Anadolu rock sanatçısı Kıraç, gençlerle buluştu. Şarkılarıyla coşturan Kıraç, gençleri eğlencenin doruğuna çıkardı. Konserin sonunda ise Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ömer İdris Akdin, ünlü sanatçıya Samsunspor forması ile belediyenin kenevir atölyesinde kadınlar tarafından tezgahlarda üretilen gömlek hediye etti.

Samsun'un beklediğinden daha büyük enerjiye sahip olduğunu ifade eden ünlü sanatçı Kıraç ise TEKNOFEST'in düzenlenmesinde büyük rolü bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti. Ücretsiz açık sahne TEKNOFEST konserleri, İlyas Yalçıntaş, Uğur Işılak ve Zara ile devam edecek. - SAMSUN