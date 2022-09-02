Samsun'da İlyas Yalçıntaş konseri - Son Dakika
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Samsun'da İlyas Yalçıntaş konseri

02.09.2022 13:36
Samsun'da İlyas Yalçıntaş konseri

Samsun'da, TEKNOFEST KARADENİZ çerçevesinde sahneye çıkan İlyas Yalçıntaş hayranlarını coşturdu.

Samsun'da, TEKNOFEST KARADENİZ çerçevesinde sahneye çıkan İlyas Yalçıntaş hayranlarını coşturdu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, açık sahne halk konserlerine devam ediyor. TEKNOFEST organizasyonu kapsamında ünlü sanatçıların sahne aldığı konserlere büyük ilgi gösteren gençler, gönüllerince eğleniyor. Çoğunluğu çocuk ve gençlerden oluşan TEKNOFEST ziyaretçileri, günün yorgunluğunu ise ünlü sanatçıların konserlerinde atıyor. Resul Dindar ve Kıraç'ın ardından dün akşam da İlyas Yalçıntaş sahne aldı. Batı Park'ta düzenlenen konsere binlerce kişi katıldı. Şarkılarıyla alanı coşturan İlyas Yalçıntaş gençleri eğlencenin doruğuna çıkardı. Ücretsiz açık sahne TEKNOFEST konserleri, Uğur Işılak ve Zara ile devam edecek.

Karadeniz'in Renkleri mest etti

TEKNOFEST KARADENİZ'de Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun düzenlediği gösteri herkesi mest etti. Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun 'Karadeniz'in Renkleri' adlı yöresel dans gösterileri de büyük ilgi gördü. Gösteride halk oyunları, Trabzon ve Kafkas yöresine özgü danslar yer aldı. İzleyenlerin mest olduğu programda herkes kendini coşkuya bıraktı. - SAMSUN

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TEKNOFEST Karadeniz'e 4'üncü günde de yoğun ilgi TEKNOFEST Karadeniz'e 4'üncü günde de yoğun ilgi Balık tezgahlarında istavrit bolluğu Balık tezgahlarında istavrit bolluğu
Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz, Samsun, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Samsun'da İlyas Yalçıntaş konseri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da İlyas Yalçıntaş konseri - Son Dakika
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