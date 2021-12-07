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''Sana Söz'' dizisinde bugün: Rıza ve Bora arasında savaş başlıyor - Son Dakika

''Sana Söz'' dizisinde bugün: Rıza ve Bora arasında savaş başlıyor

07.12.2021 17:04

Salı akşamlarının fenomen dizilerinden ''Sana Söz'' yeni bölümüyle bugün izleyicinin karşısına çıkıyor.

Ayşe'ye yönelik saldırı ile birlikte kartlar yeniden dağıtılır. Rıza ve Bora arasında adı konulmamış bir savaş başlar. Erdem bu savaşın dışında kalmak istese de Ayşe'yi kurtarması ile birlikte gelişen olaylar onu bir taraf seçmeye zorlar. Erdem-Elif arasındaki gerilim varlığını korurken, Erdem en büyük desteği Aslı'dan görecektir.

Saniye Azmi babanın uğradığı fiziksel şiddete dair izleri fark eder. Artık tehlike çanları Aysel için çalmaktadır. Elif ve Ömer Levent Gürsoy cinayeti nedeniyle yeniden işbirliği yapar. Elif Azmi babayla ilgili bildiklerini, Ömer ise Bora ve Duru arasındaki tanışıklığı birbirlerine söylemenin yollarını arar.

Duru ve Umut'un doğum günü Karaca Ailesi'ni yeniden bir araya getirir ancak beklenmeyen bir misafir ile Elif ve Erdem arasında tekrar ipler kopma noktasına gelir. Duru'ya gelen sürpriz hediye onu geri dönülmez bir yola sürükleyecektir. Bora ve Rıza arasında beklenen hesaplaşma yaşanır.

Sana Söz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin ''Sana Söz'' dizisinde bugün: Rıza ve Bora arasında savaş başlıyor - Son Dakika Magazin


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