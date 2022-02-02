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Sanatçı Kodal, Bandırma için şarkı yazma sözü verdi - Son Dakika

Sanatçı Kodal, Bandırma için şarkı yazma sözü verdi

02.02.2022 17:26
Sanatçı Kodal, Bandırma için şarkı yazma sözü verdi

Balıkesir'in Bandırma İlçesi doğumlu olan Müzik Öğretmeni ve Türk Sanat Müziği sanatçısı İlksen Kodal, memleketi Bandırma için şarkı yazma sözü verdi.

Balıkesir'in Bandırma İlçesi doğumlu olan Müzik Öğretmeni ve Türk Sanat Müziği sanatçısı İlksen Kodal, memleketi Bandırma için şarkı yazma sözü verdi.

100'ün üzerinde şarkısı ve bestesi olan Kodal, üniversiteden bu yana şarkı yazdığını belirterek pandemi döneminde de buna devam ettiğini şu sözlerle açıkladı. Kodal, "Pandemi döneminde İçimdeki Seslerin Şarkıları'nı tamamladım. Yunus Emre'ye bir şarkı yaptım. Ninnilerim de bitmek üzere. Çocuk şarkılarıma da başladım. Bunların hepsi yavaş yavaş oluyor. Eşim müzik konusunda beni çok destekledi. Her sabah uyandığımda bana verilen bu yetenek için şükrederim. Gerçekten sanatla ilgileniyorsanız maneviyatınız olmalı. Pandemi döneminde "Biz Türkiyeyiz" bestesini yaparak kötü günlerde bir arada olduğumuzu sanat ile anlatmak istedim." dedi.

Daha birçok çalışma yapmak istediğinden bahseden Kodal, doğup büyüdüğü Bandırma memleketi için de beste yapmak istediğini de söyledi. - BALIKESİR

Sanatçı Kodal, Bandırma için şarkı yazma sözü verdi

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Türk Sanat Müziği, Balıkesir, Müzik, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Sanatçı Kodal, Bandırma için şarkı yazma sözü verdi - Son Dakika Magazin


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