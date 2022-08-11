Ayhan Koçak Bodrum Leo'da Sahneye Çıkacak

17 Ağustos'ta Leo'da sevenleriyle buluşacak olan Ayhan Koçak Bodrum'da tüm müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Ayhan Koçak, Bodrum 'da canlı müziğin en iyi ve en yeni adresi Leo'da Ayhan Koçak fırtınası esecek.

Kaynak: Snob Magazin

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