Ayhan Koçak Bodrum Leo'da Sahneye Çıkacak - Son Dakika
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Ayhan Koçak Bodrum Leo'da Sahneye Çıkacak

11.08.2022 23:02
Ayhan Koçak Bodrum Leo'da Sahneye Çıkacak

Şarkıcı Ayhan Koçak, 17 Ağustos'ta Bodrum Leo'da sahneye çıkacak.

Ayhan Koçak, Bodrum'da canlı müziğin en iyi ve en yeni adresi Leo'da Ayhan Koçak fırtınası esecek.

17 Ağustos'ta Leo'da sevenleriyle buluşacak olan Ayhan Koçak Bodrum'da tüm müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

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Kaynak: Snob Magazin

Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ayhan Koçak Bodrum Leo'da Sahneye Çıkacak - Son Dakika

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