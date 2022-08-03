Müjde Ar, Demet Akalın'a Tepki Göstermişti! Meğer İşin Aslı Başkaymış - Son Dakika
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Müjde Ar, Demet Akalın'a Tepki Göstermişti! Meğer İşin Aslı Başkaymış

03.08.2022 01:15
Müjde Ar, Demet Akalın'a Tepki Göstermişti! Meğer İşin Aslı Başkaymış

Şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı bir mekanda kendisine getirilen şampanyayı "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek garsonun başından aşağıya döktü. Akalın'ın görüntüleri Twitter'da gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı Akalın'a tepki gösterdi. Müjde Ar'ın da tepki verdiği haberler basına yansıdı. Ancak Ar, twitter hesabının olmadığını ve sahte hesaptan paylaşım yapıldığını belirterek dava açacağını söyledi.

Sinema sanatçısı Müjde Ar'ın adına açılan fake bir hesap yaptığı paylaşımla sosyal medya da gündem oldu... Müjde Ar'ın adına açılan sahte Twitter hesabından yapılan paylaşımda; "Sanatçı var, sanatçı var… Hiç kusura bakma Demet Akalın. İnsanlar ekmek parası için çalışıyor, rezil olmak için değil. Sonuçta sen de orada ekmek parası için varsın. Sana aynısı yapılsaydı ne olurdu? Bu yüzden videoyu paylaşmayacağım. İzlemez olaydım… Ben utandım resmen" ifadesine yer verildi.

MÜJDE AR "HASTA İNSANLAR BUNLAR"

Sahte hesabın yaptığı paylaşımın ardından sosyal medyadaki ifadeler ulusal basına ve magazin sitelerine taşınırken sanatçı Müjde Ar, gazeteci Olcay Ünal Sert'e konuşarak twitter hesabının olmadığını söyledi.

Magazinsortie.com'a yaptığı açıklamada Müjde Ar; "Twitter hesabım yok benim. Utanmazlık, hadsizlik son safhada. Bir de adımı kullanıyor. Dava edeceğim. Hasta insanlar bunlar..." dedi. Usta oyuncu Müjde Ar, Olcay Ünal Sert'e Twitter da hesap açmayı düşünmediğini de söyledi.

"İLK SAHNEDE ÖDEŞECEĞİZ"

Demet Akalın ise tepkilere Instagram hesabından cevap verdi. Formula 1'deki şampanya dökme geleneğinden bir fotoğraf paylaşan Akalın, "İlk sahnede ödeşeceğiz" diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Demet Akalın'ın sahne aldığı mekanda garsonun kafasına şampanyayı dökmesi sosyal medya da gündem konusu oldu. Akalın, kendisine elma suyu getirdiğini iddia ederek garsonun kafaya bardağı boca ettikten sonra, doğru düzgün şampanya getirmesini istedi.

Demet Akalın yeni getirilen şampanyayı şişeden içmeyi tercih etti.

YORUMLAR
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Müjde Ar'dan garsonun başından içki döken Demet Akalın'a salvo: Ben utandım Müjde Ar'dan garsonun başından içki döken Demet Akalın'a salvo: Ben utandım Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Müjde Ar, Demet Akalın'a Tepki Göstermişti! Meğer İşin Aslı Başkaymış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müjde Ar, Demet Akalın'a Tepki Göstermişti! Meğer İşin Aslı Başkaymış - Son Dakika
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