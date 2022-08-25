Melih Gökçek, Gülşen'in hakareti sonrası imam hatip öğrencilerine çağrı yaptı: Tek tek suç duyurusunda bulunun - Son Dakika
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Melih Gökçek, Gülşen'in hakareti sonrası imam hatip öğrencilerine çağrı yaptı: Tek tek suç duyurusunda bulunun

25.08.2022 10:55

Gülşen sahnede bir kişi için, "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözlerini sarf etti. Hakaret sosyal medyada büyük tepki çekerken, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından "Bütün İmam Hatipli kardeşlerim, Gülşen hakkında tek tek suç duyurusunda bulunun" ifadelerini kullandı.

Son dönemde gerek sahnede giydiği kıyafetlerle gerekse sahnede yaptığı hareketlerle gündem olan Gülşen, bir konserinde sarf ettiği sözler nedeniyle sosyal medyada tepki çekti.

SÖZLERİ ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU

Geçtiğimiz aylarda verdiği konser sırasında çekilen görüntüde, Gülşen'in bir kişiyle ilgili olarak "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde" dediği duyuluyor. Gülşen'in bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kullanıcılar Gülşen'in tek bir kişi üzerinden tüm İmam Hatiplileri hedef almasının yanlış olduğunu dile getirilirken, "GülşenTutuklansın" etiketi Twitter'da TT oldu.

Melih Gökçek, Gülşen'in tepki çeken sözlerinden sonra İmam Hatip öğrencilerine çağrıda bulundu

İMAM HATİPLİLERE SESLENDİ

Ünlü şarkıcıya tepkiler gelmeye devam ederken Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de konuyla ilgili paylaşım yaptı. İmam Hatiplilere seslenen Gökçek şunları yazdı;

"Bütün İmam Hatipli Kardeşlerime çağrı. Bu Gülşen (Gülşen Bayraktar Çolakoğlu) hakkında tek tek hem duyurusunda bulunun. Hem tazminat davası açın. Kesinlikle üşenmeyin. Bu ahlaksızlara ders verilmeli ki başkalarına ibret olsun. Gönüllü avukatlar tweet alemine adres verilmeli."

Melih Gökçek, Gülşen'in tepki çeken sözlerinden sonra İmam Hatip öğrencilerine çağrıda bulundu
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Son Dakika Magazin Melih Gökçek, Gülşen'in hakareti sonrası imam hatip öğrencilerine çağrı yaptı: Tek tek suç duyurusunda bulunun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melih Gökçek, Gülşen'in hakareti sonrası imam hatip öğrencilerine çağrı yaptı: Tek tek suç duyurusunda bulunun - Son Dakika
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