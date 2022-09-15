Hadise ve Mehmet Dinçerler Cephesinde Flaş Gelişme!

Dört ay önce evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler cephesinde sular durulmuyor.
Mehmet Dinçerler'in alyansını takmaması ve Hadise'nin 'Küçük Bir Yol' şarkısında gözyaşlarını tutamaması ilişki bitti haberlerini beraberinde getirmişti.
Hadise evliliği sona erdirmek için harekete geçti. 2. Sayfa'nın haberine göre eşi Mehmet Dinçerler'e bugün boşanma davası açtı.
Bu gelişmenin ardından çift, sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı.
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