Hadise ve Mehmet Dinçerler Cephesinde Flaş Gelişme! - Son Dakika
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Hadise ve Mehmet Dinçerler Cephesinde Flaş Gelişme!

15.09.2022 01:09
Hadise ve Mehmet Dinçerler Cephesinde Flaş Gelişme!

Şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler evliliğindeki kriz büyüdü ve Hadise'den flaş bir hamle geldi. Hadise, Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtı. Bu gelişmenin ardından çift, sosyal medyada birbirini takipten çıkardı.

Dört ay önce evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler cephesinde sular durulmuyor.

Mehmet Dinçerler'in alyansını takmaması ve Hadise'nin 'Küçük Bir Yol' şarkısında gözyaşlarını tutamaması ilişki bitti haberlerini beraberinde getirmişti.

Hadise evliliği sona erdirmek için harekete geçti. 2. Sayfa'nın haberine göre eşi Mehmet Dinçerler'e bugün boşanma davası açtı.

Bu gelişmenin ardından çift, sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı.

YORUMLAR
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Hadise'nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler'den karşı hamle! Hepsini sildi Hadise'nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler'den karşı hamle! Hepsini sildi Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor! İddiaları doğruladı Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor! İddiaları doğruladı
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Hadise ve Mehmet Dinçerler Cephesinde Flaş Gelişme! - Son Dakika

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