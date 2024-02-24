Hatice, 21 yıl sonra kaybettiği eşi için yazdığı şarkıyı seslendirdi

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Başarılı şarkıcı Hatice, yeni şarkısı Dön Bebeğim ile dinleyicilerin karşısına çıktı. Hatice, 2003 yılında kaybettiği eşi Güney Aydan için yazdığı ancak yaşadığı büyük acıdan dolayı okuyamadığı şarkısını seslendirdi.

SÖZLERİ HERKESİ DUYGULANDIRDI

Başarılı şarkıcı Hatice, 2003 yılında 2 yıllık eşi Güney Aydan'ı beyin kanaması sonucu kaybetmişti. O dönem yaşadığı acıyla yıkılan Hatice, kaybettiği eşi için "Dön Bebeğim" isimli bir şarkı yazmış ancak seslendirememişti. Şarkısını 21 yıl sonra okumaya karar veren Hatice, "Bu kez ağlamadan söyledim" ifadelerini kullandı. Hatice, yeni şarkısına Turgay Ceylaner yönetmenliğinde de klip çekti. Eşini kaybettikten sonra büyük bir yıkım yaşayan Hatice'nin yazdığı "Dön bebeğim, yaralı gönlüme dön. Çok mutsuzum, güvenim yok kimseye. Sen bir öldün, ben bin kez öldüm" sözleri de dikkat çekti.