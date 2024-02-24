Hatice, 21 yıl sonra kaybettiği eşi için yazdığı şarkıyı seslendirdi - Son Dakika
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Hatice, 21 yıl sonra kaybettiği eşi için yazdığı şarkıyı seslendirdi

Başarılı şarkıcı Hatice, 2003 yılında kaybettiği eşi Güney Aydan için yazdığı ancak yaşadığı büyük acıdan dolayı okuyamadığı şarkısını 21 yıl sonra seslendirdi.

24.02.2024 09:12  Güncelleme: 09:17
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Başarılı şarkıcı Hatice, yeni şarkısı Dön Bebeğim ile dinleyicilerin karşısına çıktı. Hatice, 2003 yılında kaybettiği eşi Güney Aydan için yazdığı ancak yaşadığı büyük acıdan dolayı okuyamadığı şarkısını seslendirdi.

SÖZLERİ HERKESİ DUYGULANDIRDI

Başarılı şarkıcı Hatice, 2003 yılında 2 yıllık eşi Güney Aydan'ı beyin kanaması sonucu kaybetmişti. O dönem yaşadığı acıyla yıkılan Hatice, kaybettiği eşi için "Dön Bebeğim" isimli bir şarkı yazmış ancak seslendirememişti. Şarkısını 21 yıl sonra okumaya karar veren Hatice, "Bu kez ağlamadan söyledim" ifadelerini kullandı. Hatice, yeni şarkısına Turgay Ceylaner yönetmenliğinde de klip çekti. Eşini kaybettikten sonra büyük bir yıkım yaşayan Hatice'nin yazdığı "Dön bebeğim, yaralı gönlüme dön. Çok mutsuzum, güvenim yok kimseye. Sen bir öldün, ben bin kez öldüm" sözleri de dikkat çekti.

Şarkıcı Hatice, kaybettiği eski eşi için yazdığı şarkıyı 21 yıl sonra seslendirdi
Şarkıcı Hatice, kaybettiği eski eşi için yazdığı şarkıyı 21 yıl sonra seslendirdi
Hatice, 21 yıl sonra kaybettiği eşi için yazdığı şarkıyı seslendirdi

Hatice, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hatice, 21 yıl sonra kaybettiği eşi için yazdığı şarkıyı seslendirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Serkan Basar: hlipte görüldüğü üzere bacak ve kalça frikikleriyle bayağı kocasına saygılı olduğu anlaşılıyor 39 9 Yanıtla
  • Kzk : Hadi bak işine, 20 4 Yanıtla
  • batın faruk çorak: Kendisi unuttu sanırım hatırlatmak isterdim, kocasının öldüğü günden sonra ilk burun estetik oldu sonra dudak, göğüs, yüz gerdirme kalça operasyonları yanlış hatırlamıyorsam, cenaze merasimin deki show konuşulmaz bile, ve rahmetli murat göğebakan sabat camiasında sadece bu adama üzülürürdüm. 16 0 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz: MAGAZİN ŞOV PRİM PEŞİNDE 6 1 Yanıtla

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