Instagram hesabı hacklenen şarkıcı İrem Derici ateş püskürdü: Fitil fitil getireceğim burnundan - Son Dakika
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Instagram hesabı hacklenen şarkıcı İrem Derici ateş püskürdü: Fitil fitil getireceğim burnundan

26.08.2022 11:15

Şarkıcı İrem Derici, milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının hacklendiğini Twitter hesabından duyurdu. Hesabını hackleyenlere öfke kusan Derici, "Fitil fitil getireceğim burnundan yapanı bulduğumda. Bekle şerefsiz" dedi.

Yoğun konser maratonuyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici'nin milyonlarca takipçisinin olduğu Instagram hesabı hacklendi. Hesabını kurtarmaya çalışan şarkıcı, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.

"FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM BURNUNDAN"

Dobra açıklamalarıyla tanınan Derici, Instagram hesabını hackleyen kişiye seslenerek "Instagram'ım hacklendi arkadaşlar haberiniz ola. Ne b.k bulma derdindesiniz acaba? Fitil fitil getireceğim burnundan yapanı bulduğumda. Bekle şerefsiz" ifadelerini kullandı.

AYAK PARMAĞINA SIKIŞTIRDIĞI BARDAKTAN İÇKİ İÇTİ

Konserlerinden arta kalan zamanlarını tatil yaparak geçiren İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda beyaz bikinisiyle plajda güneşlenirken ilginç bir içki içme taktiği denedi. Kadehi ayak parmaklarının arasına sıkıştıran şarkıcı, kendini zorlayarak içkiyi içmeyi başardı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Derici, "Eli dursa ayağı durmuyor" notunu düştü.

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Son Dakika Magazin Instagram hesabı hacklenen şarkıcı İrem Derici ateş püskürdü: Fitil fitil getireceğim burnundan - Son Dakika


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SON DAKİKA: Instagram hesabı hacklenen şarkıcı İrem Derici ateş püskürdü: Fitil fitil getireceğim burnundan - Son Dakika
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