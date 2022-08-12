Suriye'de Türk bayrağının yakıldığını gören Mustafa Sandal öfke kustu: Hadsiz eller - Son Dakika
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Suriye'de Türk bayrağının yakıldığını gören Mustafa Sandal öfke kustu: Hadsiz eller

12.08.2022 15:57
Suriye'de Türk bayrağının yakıldığını gören Mustafa Sandal öfke kustu: Hadsiz eller

Şarkıcı Mustafa Sandal, Suriye'nin kuzeyinde yapılan eylemlerde Türk bayrağının yakılmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından ateş püsküren Sandal, "Uğurlarında verilen yüzlerce şehit, harcanan milyarlarca dolar ve final. Bayrağımıza uzanan hadsiz eller" dedi.

Suriye'nin kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez'de dün akşam bir grup, direkte asılı olan Türk bayrağını yaktı. Saldırının görüntülerinin yayılmasıyla tepkiler de beraberinde geldi. Başarılı şarkıcı Mustafa Sandal da Türk Bayrağı'na yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı.

"BAYRAĞIMIZA UZANAN HADSİZ ELLER"

Kısa sürede infial yaratan görüntüyü Twitter hesabından yayınlayan şarkıcı, "Uğurlarında verilen yüzlerce şehit, harcanan milyarlarca dolar ve final: bayrağımıza uzanan hadsiz eller! Kutsal bayrağımıza bu niyetlerle dokunanların sonu hep aynı olmuştur. Bilmiyorsanız anlatmayacağız. Yaşayıp göreceksiniz" diyerek ateş püskürdü. Sandal paylaşımına "Ülkemde mülteci istemiyorum" etiketini de ekledi.

Suriye'de Türk bayrağının yakıldığını gören Mustafa Sandal öfke kustu: Hadsiz eller

TÜRK BAYRAĞI YAKILDI

Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez kentinde Türkiye karşıtı gösteriler yapılmaya başlandı Dün akşam çekildiği iddia edilen görüntülerde öfkeli bir grubun Türk bayrağını yaktığı anlar yer aldı. Sosyal medyada videonun yayılmasının ardından onlarca kullanıcı yaşananlara tepki gösterdi.

Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez'de bir grup, direkte asılı olan Türk bayrağını yaktı
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Son Dakika Magazin Suriye'de Türk bayrağının yakıldığını gören Mustafa Sandal öfke kustu: Hadsiz eller - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'de Türk bayrağının yakıldığını gören Mustafa Sandal öfke kustu: Hadsiz eller - Son Dakika
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