Şarkıcı Nur Ertürk, yaşadığı en acı kaybı anlattı! Hem kendisi hem sunucu gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Şarkıcı Nur Ertürk, yaşadığı en acı kaybı anlattı! Hem kendisi hem sunucu gözyaşlarını tutamadı

14.11.2022 11:40

Haberler.com'un stüdyosuna konuk olan başarılı şarkıcı Nur Ertürk, annesinin ölümünün hayatının dönüm noktası olduğunu anlattı. Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan şarkıcının annesiyle ilgili söyledikleri sunucu Melis Yaşar'ı da ağlattı.

Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Nur Ertürk, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Annesinin ölümünden bahseden usta sanatçı, hastane sürecinde unutamadığı bir olayı da anlattı.

"BİR BAŞHEKİM BİZE HADSİZLİK YAPTI"

"Hayatınızın dönüm noktası nedir?" sorusu üzerine annesinin vefatını anlatan Nur Ertürk, "Annemin ölümüdür. Mekanı cennet olsun. Annemin uzun bir yoğun bakım süreci oldu, sonrasın da Allah onu bize bağışladı. Doktorların umut kestiği bir an yaşadık. O süreçte bir hastanenin başhekimi bize çok büyük bir hadsizlik yapmıştı. Doktorluk mesleği çok kutsaldır ama biraz empati yapmalarını istiyorum. Bazıları karşısındaki insanı hiç düşünmeden çok acımasızca konuşuyor. Bana bir tanesi 'yoğun bakımda tutmanıza hiç gerek yok, alın götürün. Gereksiz para harcamayın, zaten 3 günlük ömrü var' dedi. Ben de size saygısızlık yapmak istemiyorum ama bunu bir tıp adamına yakıştıramıyorum dedim. Allah'tan başka kimse nefesin sayısını bilemez. Bu sözlerden sonra annemi başka bir hastaneye sevk ettirdim. 40 gün yoğun bakımda kaldı. Sonrasında da 7 sene daha yaşadı" dedi.

Şarkıcı Nur Ertürk, yaşadığı en acı kaybı anlattı! Hem kendisi hem sunucu gözyaşlarını tutamadı

HEM AĞLADI HEM AĞLATTI

Yaşadığı acı kayıptan bahsederken gözyaşlarına hakim olmayan Ertürk, sözlerine şöyle devam etti: "O başhekimle yaşadığım hadise beni yıkmıştı ama kendime de getirmişti. Önceden insanlara dava özverili yaklaşırdım. Bu olaydan sonra daha temkinli olmaya başladım. Annemin ölümünden sonra da ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağların ne kadar doğru olduğunu anlamış oldum. Ne kadar kalabalık bir aile olursanız olun, o anne gidince bir şey kalmıyor. Anne her şeyin önünde set oluyormuş. Annemi çok özlüyorum, rüyalarıma giriyor. Onunla hep konuşuyorum. Annem de benimle konuşuyor. Ahiretimizde, cennette kavuşacağız. Ana gibi anaydı. Bugün neye sahipsem ona borçluyum. Allah analarımızın babalarımızın kıymetini bilmeyi nasip etsin."

Şarkıcı Nur Ertürk, yaşadığı en acı kaybı anlattı! Hem kendisi hem sunucu gözyaşlarını tutamadı

Usta sanatçının annesiyle ilgili söyledikleri karşısında duygusal anlar yaşayan sunucu Melis Yaşar da gözyaşlarına hakim olamadı.

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Şarkıcı Nur Ertürk, yaşadığı en acı kaybı anlattı! Hem kendisi hem sunucu gözyaşlarını tutamadı Şarkıcı Nur Ertürk, yaşadığı en acı kaybı anlattı! Hem kendisi hem sunucu gözyaşlarını tutamadı Kardeşlerim 68. Bölüm Fragmanı | 'Davul bile dengi dengine...' @atv ? Kardeşlerim 68. Bölüm Fragmanı | 'Davul bile dengi dengine...' @atv ?

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SON DAKİKA: Şarkıcı Nur Ertürk, yaşadığı en acı kaybı anlattı! Hem kendisi hem sunucu gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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