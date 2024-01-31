Şarkıcı Zara, gönlünü meslektaşı İlker Görgülü\'ye kaptırdı

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Uzun yıllardır şarkıları ve tarzıyla gündemden düşmeyen sanatçı Zara, bu sefer de özel hayatıyla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı meslektaşı İlker Görgülü ile aşk yaşamaya başladı.

Sesi ve yorumuyla alkış toplayan Zara, geçtiğimiz gün meslektaşı İlker Görgülü'yü Instagram'dan takip etmiş ve ikili hakkında aşk iddiası ortaya çıkmıştı. Söylentilere sessiz kalan Zara, konserinde Görgülü ile el ele sahneye çıkarak ilişkisini ilan etti. Zara, sevgilisi ile 'Hatıran Yeter' parçasında düet yaptı. Sahneden sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Görgülü, "Bir gün asil bir kadını tarif etmem için biri soru almış olsaydım eğer. Kesinlikle onun adı Zara olurdu" ifadelerini kullandı.