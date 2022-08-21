Öte yandan bu özel performans için şimdiden Bodrum'a gelmeye başlayan ünlü rapçinin hayranları, bölgedeki otellerde doluluk oranlarını maksimuma taşımaya başladı. Konserin gerçekleşeceği B1 Clup'a yakın lokasyondaki birçok konaklama tesisinde doluluk oranları yüzde yüze yaklaşırken, konser günü kalabalık katılım nedeniyle yaşanabilecek olası aksaklıklarda göz önüne alınarak B1 Clup tarafından yaklaşık 75 kişilik özel bir güvenlik timi oluşturuldu.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Fransız Rap Sanatçısı Maitre Gims Bodrum'da Konser Verecek - Son Dakika

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