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Şarkılarını söylerken sahnede dövmesini sildi! - Son Dakika

Şarkılarını söylerken sahnede dövmesini sildi!

14.12.2021 15:09
Şarkılarını söylerken sahnede dövmesini sildi!

Şarkıcı Dila Kalafatoğlu, Sezen Aksu şarkıları konseptiyle unutulmaz bir gece yaşattı. İşte detaylar...

Yeni yıla adım adım yaklaştığımız bu günlerde güçlü sesiyle beğeni toplayan Dila, Kemerburgaz Kent Ormanı Yeni Bir Yaşam etkinlik alanında yer alan Winterland sahnesinde Sezen Aksu şarkıları konseptiyle dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Deneyimli orkestrası ve etkileyici performansıyla gelenlere unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, yeni yıl kış festivaline özel Sezen Aksu şarkılarından oluşan geniş repertuvarıyla geçmişe yolculuk yaptı.

Sahneye geçici dövmeyle çıkan sanatçı, Ne Yani şarkısını söylerken ise sahnede dövmesini sildi. Yeni yıl dileklerini dile getiren sanatçı; " Yeni yıl hepimize sağlık getirsin. Dövmelerin silinmediği, hayal kırıklıklarının olmadığı hikayeler ve ilişkilerin yaşandığı aşk dolu bir yıl dilerim. " dedi.

Geceyi izlemeye gelenler arasında rahmetli Atilla Özdemiroğlu'nun eski eşi Hepgül Özdemiroğlu ve usta modacı Uğurkan Erez vardı. Sahneden Uğurkan Erez'e seslenen Dila, " Kıyafetim nasıl hocam?" sorusuna cevaben: "Bu havada açık giyindiğin ve özendiğin için 10 üzerinden 10 aldın" dedi. Uğurkan Erez'den 10 üzerinden 10 puan alan Dila Kalafatoğlu, performansı ve eğlenceli sahnesiyle geceyi sonlandırdı.

Şarkılarını söylerken sahnede dövmesini sildi!
Şarkılarını söylerken sahnede dövmesini sildi!
Şarkılarını söylerken sahnede dövmesini sildi!

Uğurkan Erez, Sezen Aksu, Yeni Yıl, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şarkılarını söylerken sahnede dövmesini sildi! - Son Dakika Magazin


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