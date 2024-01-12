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Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı - Son Dakika
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Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı

2004-2009 yılları arasında yayınlanan ve televizyon tarihine damga vuran Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği söylentisi magazin gündemine bomba gibi düştü. Dizide Tanrıverdi rolünü oynayan Sarp Apak ise yeniden çekileceği söylentisini yalanladı.

Sarp Apak, Avrupa Yakası\'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
12.01.2024 - 13:19,
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2004-2009 yılları arasında yayınlanan ve televizyon tarihine damga vuran Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Dizide Tanrıverdi rolünü oynayan Sarp Apak ise yeniden çekileceği söylentisini yalanladı.

"TELEVİZYONA MUHTACIZ"

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen ve bıyıklarını kestirmesiyle dikkat çeken Sarp Apak, yoğun bir dönemde olduğunu belirterek "Hem iş hem de elim çok gidiyordu. Bir stand-up ile ilgili çalışmamız var. Mart ayında olacak. Bu sene tiyatro ve sinemaya ilerliyorum ama televizyona hep muhtacız" dedi.

Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı

"GÜLSE BİRSEL BENİ NE ZAMAN ÇAĞIRSA ORADA OLURUM"

Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiasıyla ilgili konuşan başarılı oyuncu, "Öyle bir şey yok. Gülse Birsel yeni bir iş yapacağı için belki onunla ilgili bağdaşlaştırmışlardır. Gülse beni ne zaman çağırsa, oradayım. Onunla başka bağım var. Ama her projede beraber olmamız ne kadar doğru? Ara ara buluşup, yine güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
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