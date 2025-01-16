Sarp Levendoğlu'nun çocuk istememe nedeni şaşırttı - Son Dakika
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Sarp Levendoğlu'nun çocuk istememe nedeni şaşırttı

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Birçok dizi ve film projesinde yer aldıktan sonra İstanbul'u terk ederek Datça'ya yerleşen ve gözlerden uzak bir yaşam süren Sarp Levendoğlu, yaptığı açıklamayla çok konuşuldu. Çocuk istemediğini söyleyen Levendoğlu, "Sörf yapmayı her şeyden daha çok seviyorum. Çocuğum olsa rüzgar çıktığında, hastalandığında çocuğu hastaneye götürmek zorundasın. Sörf yapamazsın" dedi.

16.01.2025 07:25  Güncelleme: 07:39
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Türk televizyonlarına damga vurmuş yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, İstanbul'u terk edip Datça'ya yerleşerek sakin bir hayatı tercih etti.

Datça'ya yerleşmesini "45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım" diyerek açıklayan oyuncu, "Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, gerçekten büyük bir lüks" sözleriyle çok konuşulmuştu.

Ekranlardan uzak bir yaşam süren Sarp Levendoğlu, son olarak Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk oldu. Çocuk sahibi olmak istemediğini belirten Levendoğlu, nedenini de anlattı.

"SÖRF YAPMAYI İNSANLARDAN DAHA ÇOK SEVİYORUM"

Çocuk açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Levendoğlu, sörf yapmayı her şeyden daha çok sevdiğinin altını çizerek şunları söyledi: "İnsanlardan da daha çok seviyorum. Çocuğum olsa; rüzgar çıktığında, hastalandığında çocuğu hastaneye götürmek zorundasın. Sörf yapamazsın yani. O yüzden ben sörf yapmayı tercih ediyorum. O yüzden de bir çocuğum falan olmasını istemiyorum. 20'li yaşlarda isterdim o zaman kafam çok çalışmıyordu yaş ilerledikçe daha kapsamlı düşündükçe insan daha tedirgin oluyor"

Levendoğlu'nun sözleri sosyal medyada da çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar ünlü oyuncuya hak verirken, bazıları da "Bu ne saçma sebep" yorumlarını yaptı.

Sarp Levendoğlu\'nun çocuk istememe nedeni şaşırttı

Sarp Levendoğlu, İstanbul, Magazin, Çocuk, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sarp Levendoğlu'nun çocuk istememe nedeni şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Mustafa yavuzdeger:
    keşke anan baban da korunsaydı 217 20 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    geri zekalı 157 17 Yanıtla
  • poyraz can:
    tabii pili bitti gündemde kalmaya çalışıyor 129 15 Yanıtla
  • okan:
    bence Ailen yanlış yapmış yada sörfü sevmiyorlar 120 12 Yanıtla
  • Oooo:
    Sen gel 80 yaşına kapını çalan olmasın Tek başına sörfe devam edersin 122 8 Yanıtla
  • Can Gönül:
    ailen de sörfü sevmeyenlerden ama bunu okuduktan sonra hayattaki pişmanlıkları sörf yapmamak olmuştur. 64 6 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Embesil 52 9 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    anam baban sörf seveydi keşke sen olmazdın bari 45 5 Yanıtla
  • Behzat:
    dangalak. 41 6 Yanıtla
  • res:
    Bizde bunun babasıyla balığa giderdik bu evde hasta yatarken 34 2 Yanıtla
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