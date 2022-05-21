Şaşırtan Acun Ilıcalı İtirafı! - Son Dakika
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Şaşırtan Acun Ilıcalı İtirafı!

21.05.2022 10:50
Şaşırtan Acun Ilıcalı İtirafı!

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven sosyal medyada yaptığı Acun Ilıcalı paylaşımıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven sosyal medyada oldukça sevilen bir isim. Son olarak Miami'ye giden Cemal Can Canseven, Acun Ilıcalı paylaşımıyla dikkat çekti.

Şaşırtan Acun Ilıcalı İtirafı!

"EĞER HAYATINIZDA ACUN ABİ VARSA..."

YouTuber Danla Bilic'in yakın arkadaşı olan Cemal Can Canseven yaptığı paylaşıma "Eğer hayatınızda Acun abi varsa her an her şey olabilir" notunu düştü.

FOTOĞRAFA YORUM YAĞDI

Cemal Can Canseven'in bu paylaşımına "Yaşıyorsunuz bu hayatı", "Herkes sizin kadar şanslı değil" ve "Barış Murat Yağcı sizi kıskanmıştır kesin" şeklinde yorumlar yapıldı.

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 1996 yılında, İzmir'de doğdu. Şuan 26 yaşında olan Canseven'in annesi Rize, babası Selanik göçmenidir. Canseven'in kendisinden 9 yaş büyük, küçük annesi olarak gördüğü bir de ablası vardır. Lisede dahil olmak üzere eğitimini İzmir'de tamamlayan Canseven, üniversite okumak için İstanbul'a geldi. Yeditepe Üniversitesi'nde Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumayı seçen Canseven, bir arkadaşının tavsiyesi sayesinde okulunu dondurdu ve İstanbul DJ Academy'de dj'lik eğitimine başladı.

Survivor 2020'de performans olarak %55'lik bir başarı gösteren Cemal Can Canseven sempatik tavırlarıyla izliyicilerin gönlünde taht kurmayı başarmıştı.

Survivor 2020'nin finaline ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı ile beraber kalan Cemal Can Canseven şampiyonluk kupasını kaldırmayı başarmıştır.

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Kaynak: Snob Magazin

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