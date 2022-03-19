Şaşırtan Ayrılık Kararı Geldi - Son Dakika
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Şaşırtan Ayrılık Kararı Geldi

19.03.2022 16:39
Şaşırtan Ayrılık Kararı Geldi

Yaz ayında evlenmeleri beklenen Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu cephesinden bomba bir haber geldi. Serkan Çayoğlu'nun ayrılık kararı sevenlerini şoke etti. İşte detaylar...

Kiraz Mevsimi dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'in evlilik hazırlıkları tam gaz sürüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aytaç Şaşmaz ile birlikte başrolde yer almak için anlaşma yapan ve provalara da katılan Serkan Çayoğlu, üzülerek de olsa ayrılık kararı almak durumunda kaldı.

KADRODA YER ALMAK İSTEMEDİ

Film için 6 aylık bir çekim takvimi hazırlandığı ortaya çıktı. Serkan Çayoğlu, bu kadar uzun süreli bir çekim takviminde yer almak istemediği için filmin kadrosunda çıkmak durumunda kaldı.

EVLİLİK HAZIRLIKLARI YAPIYOR

Çiftin evlilik hazırlıkları ile de çakışacak olan Göktürk filminin çekim takviminin yoğun olması, Serkan Çayoğlu'nu ayrılık kararı almaya itti.

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Özge Gürel ile evleneceğini açıklayan Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında; 1987 doğumlu olan Serkan Çayoğlu, 2022 yılı itibarıyla 34 yaşındadır ve bekardır. 2015 yılından beri beraber olduğu oyuncu Özge Gürel ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Beşiktaş taraftarıdır. Serkan Çayoğlu 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve ikizler burcudur.

Serkan Çayoğlu, ' Kıbrıs: Zafere Doğru' adlı dizide Ankaralı Ali'yi canlandırıyor.

ÖZGE GÜREL KİMDİR?

Özge Gürel, 5 Şubat 1987'de İstanbul'da doğdu. Silivrili bir ailenin kızıdır. Liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü yarıda bıraktı. Önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri aldı. Kızım Nerede dizisinde Zeynep karakteriyle oyunculuk kariyerine başlamıştır.

2014 yılında Medcezir dizisinde Ada karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl yayınlamaya başlayan Kiraz Mevsimi dizisinde başrol oyuncusu oldu ve bu dizide Öykü Acar karakterini canlandırdı.

2020'de eski rol arkadaşı Can Yaman ile yeniden Bay Yanlış adlı dizide birlikte oynamaya başladı. Ardından Atalay Taşdiken'in yönetmen koltuğuna oturduğu Kar Kırmızı filmiyle 57. Altın Portakal Film Festivali'nde prömiyerini yapmış ve en iyi kadın oyuncu dalında altın portakal için aday olmuştur.

Şaşırtan Ayrılık Kararı Geldi
Şaşırtan Ayrılık Kararı Geldi

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Serkan Çayoğlu, Özge Gürel, Evlilik, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şaşırtan Ayrılık Kararı Geldi - Son Dakika


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