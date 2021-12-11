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Savcı Pars rolündeki Mehmet Yılmaz Ak, Türkiye'nin yeni gözdesi oldu! - Son Dakika

Savcı Pars rolündeki Mehmet Yılmaz Ak, Türkiye'nin yeni gözdesi oldu!

11.12.2021 13:19
Savcı Pars rolündeki Mehmet Yılmaz Ak, Türkiye'nin yeni gözdesi oldu!

Pazar günleri Kanal D'de yayınlanan Yargı her Pazar akşamı akıllarda soru işareti bırakıyor. Heyecanın ve gerilimin hiç düşmediği Yargı'da asıl gözde Mehmet Yılmaz Ak'ın oynadığı Savcı Pars karakteri oldu.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrol oynadığı Yargı her Pazar akşamına damga vurmaya devam ediyor. Ancak dizide öyle bir karakter var ki Türkiye'nin yeni gözdesi oldu. O isim de Savcı Pars karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak oldu.

SAVCI OLMAK İÇİN DOĞMUŞ

Birçok hukukçunun yetenekli oyuncu karşısında şapka çıkarttığı Savcı Pars'ı oynayan Mehmet Yılmaz Ak hakkında "Savcı olmak için doğmuş" yorumları yapılıyor. Aslında izleyici Savcı Pars hakkında çoğu kez olumlu düşünmüyor.

Savcı Pars rolündeki Mehmet Yılmaz Ak, Türkiye'nin yeni gözdesi oldu!

Ancak Savcı Pars'ın kişisel fikirlerinin mesleki kararlarını etkilememesinden oldukça etkilenen Yargı dizisi izleyenleri sinema ve dizi dünyasının Pars gibi karakterlere ihtiyacı olduğu konusunda hemfikir.

Savcı Pars rolündeki Mehmet Yılmaz Ak, Türkiye'nin yeni gözdesi oldu!

Hatta o kadar ki Adliye koridorlarında Pars gibi hukukçuların yer almasını çok isteyenler bile sosyal medyada bu isteklerini dile getiriyorlar.

Savcı Pars rolündeki Mehmet Yılmaz Ak, Türkiye'nin yeni gözdesi oldu!

YENİ BÖLÜMDE ENGİN KAÇACAK MI?

Öte yandan Yargı dizisinin 12 Aralık Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümünün detayları da ortaya çıktı. Avukat Ceylin'in Engin'in hapishaneden kaçmak için kendini zehirlediğini düşünmesi sonrası Engin hakkında gerçekleri de ortaya çıkarıyor.

Savcı Pars rolündeki Mehmet Yılmaz Ak, Türkiye'nin yeni gözdesi oldu!

Mehmet Yılmaz Ak, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Savcı Pars rolündeki Mehmet Yılmaz Ak, Türkiye'nin yeni gözdesi oldu! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Savcı Pars rolündeki Mehmet Yılmaz Ak, Türkiye'nin yeni gözdesi oldu! - Son Dakika
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