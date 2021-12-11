Savcı Pars rolündeki Mehmet Yılmaz Ak, Türkiye'nin yeni gözdesi oldu!

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrol oynadığı Yargı her Pazar akşamına damga vurmaya devam ediyor. Ancak dizide öyle bir karakter var ki Türkiye'nin yeni gözdesi oldu. O isim de Savcı Pars karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak oldu.

SAVCI OLMAK İÇİN DOĞMUŞ

Birçok hukukçunun yetenekli oyuncu karşısında şapka çıkarttığı Savcı Pars'ı oynayan Mehmet Yılmaz Ak hakkında "Savcı olmak için doğmuş" yorumları yapılıyor. Aslında izleyici Savcı Pars hakkında çoğu kez olumlu düşünmüyor.

Ancak Savcı Pars'ın kişisel fikirlerinin mesleki kararlarını etkilememesinden oldukça etkilenen Yargı dizisi izleyenleri sinema ve dizi dünyasının Pars gibi karakterlere ihtiyacı olduğu konusunda hemfikir.

Hatta o kadar ki Adliye koridorlarında Pars gibi hukukçuların yer almasını çok isteyenler bile sosyal medyada bu isteklerini dile getiriyorlar.

YENİ BÖLÜMDE ENGİN KAÇACAK MI?

Öte yandan Yargı dizisinin 12 Aralık Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümünün detayları da ortaya çıktı. Avukat Ceylin'in Engin'in hapishaneden kaçmak için kendini zehirlediğini düşünmesi sonrası Engin hakkında gerçekleri de ortaya çıkarıyor.