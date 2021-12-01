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Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi - Son Dakika

Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi

01.12.2021 13:33

Bugün 2. Sayfa programına katılan Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular, canlı yayında büyük şaşkınlık yaşadı. Gür'ü her zaman doğal güzelliğiyle tanıdığını söyleyen sunucu, "Sana inanmıyorum. Ne yaptın sen" sözleriyle tepki gösterdi.

Serdar Ortaç'la yaşadığı ilişkiden dolayı gündemden düşmeyen Seçil Gür, TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Derin göğüs dekolteli bir kıyafet tercih eden Gür'ü silikon taktırdığını fark eden sunucular, şaşkınlığını gizleyemedi.

"DOĞALLIĞINI BOZMA DEDİK, NE YAPTIN?"

Gözlerini Seçil Gür'ün dekoltesinden alamayan sunucu Gülşen Yüksel, şarkıcının yeni yaptırmış olduğu silikonlarına "Seçil ben sana inanamıyorum. Seni o kadar tembihledim, Güzel Seçil dedik ki sana; doğallığını bozma dedik, ne yaptın sen?" diye sitem etti.

Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular, canlı yayında sessiz kalamadı

ÜZERİNE SWEET GİYDİ

Göğüs silikonu hakkında konuşmak istemeyen Seçil Gür ise espri yaparak konuyu kapattı. Programın ilerleyen saatlerinde klimadan rahatsız olduğunu belirten şarkıcı, üzerine sweet giydi.

Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular, canlı yayında sessiz kalamadı
Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi

Serdar Ortaç, seçil gür, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi - Son Dakika
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