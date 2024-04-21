Şarkıları ve gençlere meydan okuyan tarzıyla her fırsatta adından söz ettiren şarkıcı Hakan Peker, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Safranbolu Belediye Başkan adayı olmuştu. Seçimi kaybeden Peker, günler sonra suskunluğunu bozdu.
Yüzde 3,68'lik oy oranıyla seçimi kaybeden ünlü şarkıcı, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Peker, seçimle alakalı "Siyaset defterini kapatmadım, ben belediye başkan adayı oldum. Seçilseydim bir sürü şey yapacaktım. Orası tamamen bir kültür şehri haline gelecekti. UNESCO tarih miras kenti, onun hakkını verecek projelerimiz vardı"
Bu süreçte kimseye kırgın olmadığını belirten ünlü isim "Kimlerin tekelinde siyaset? Bu işin bilirkişisi var mı ki bu ülkede? Seçme ve seçilme hakkı olan her insan siyasete atılabilir. Ben girdim ve aday oldum. Bir kırgınlığım yok. Her futbolcu maçta 10 tane gol atmıyor yani her zaman kaybedeceksin diye bir şey yok" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Magazin › Seçimde kaybeden Hakan Peker konuştu: Siyaset defterini kapatmadım - Son Dakika
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