Seçimlerden Sonra Ne Olacağı Belli Değil

Hüseyin, mahalle kahvesinin önünde otururken etrafını izler. Herkes seçimlerden önce bir şey alır, bir şey satar, bir yere tatile gider. Hüseyin nedenini sorunca herkes önünü göremediğini sadece seçimlerden sonra ne olacağının belli olmadığını söyler.
İsmail ve Yeter ilişkilerini düzeltmek için terapist Jale'nin ofisine gelir. Jale, sakin bir şekilde konuşurken başka bir odadan kocası İbrahim'in sesi gelir.
Jale, İbrahim'in yanına gittiğinde şiddetli bir şekilde tartışır ve içeri sesin gittiğini düşünmez. İsmail ve Yeter, gitmek istese de tartışmalar büyüyeceği için terapiye devam ederler.
Film gösteriminden sonra yönetmen İbrahim ve belli bir oyuncu grubu bir kafede otururlar. Yönetmenin bir sonraki filminde oyuncu olacak olan Burcu yanında sevgilisi Hüseyin ile gelir.
Hüseyin çok açık sözlü lafını esirgemeyen biridir. Başlarda İbrahim ve oyuncular Hüseyin'in açık sözlü olmasını sorun etmezler fakat Hüseyin, İbrahim'in filmini beğenmediğini ve diğerlerinin yalakalık yaptığını söyler.
Mesut, zengin olma hayalleri ile zengin olduğunu düşündüğü iki kadınla bir barda buluşma ayarlar. İki kadının birbirileriyle denk gelmemeleri için kendisine mesaj atmadan mekana girmemelerini tembihler. Ancak Mesut'un planları istediği gibi gitmez.
Çiçek'in kiminle sevgili olacağını seçimi Hayati'nin sunuculuğunda bir televizyon programında değerlendirilir. Adaylar Mesut ve İbrahim, konuşmacılar Çiçek'in arkadaşları ve ablasıdır.
İki aday hakkında konuşulur, şehir şehir, akraba ve arkadaşların tercihleri yüzde olarak ekrana verilir en son Mesut ve İbrahim konuşma yaparlar. Çiçek'in kararı ise herkesi şaşırtır.
Paşa, kız arkadaşı Jale'nin ailesi ile tanışmak için bir kafede buluşur. Jale'nin akademisyen olan babası Mesut, bir şeyin yanlış söylenmesini sevmez ve hemen düzeltir.
Paşa ile konuştukları bütün sanat, tarih ve genel kültür konularında Paşa her şeyi yanlış telaffuz eder ve yanlış söyler. Paşa'ya sinirlenen Mesut, kafeyi terk etmeye kalkınca ortalık iyice karışır.
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Kavacık Görele Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ünlü isimler katıldı. Akın Petekkaya'nın cenaze namazı kılındıktan sonra Görele Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze alanında yaşanan bir olayda Saruhan Hünel, kalabalığın içindeki bir vatandaşa çarptı ve vatandaşın ayağı şişerek morardı. Hünel, kaza sonrası yaşanan gerginlik üzerine açıklama yaparak, hastaneye gitmeyi teklif ettiğini söyledi.
Kerem Bürsin, Mavi Mağara filmi çekimlerine çıkmadan önce koronavirüs testi yapıldı. Test sonucunda pozitif çıkan oyuncu nedeniyle çekimler ileri bir tarihe ertelendi. Filmde Kerem Bürsin, Cem adlı askeri karakteri canlandıracak.
Survivor All Star'da yapılan performans eşleşmesinde Merve eleme potasından kurtuldu. Aleyna ve Berna arasındaki düelloda ise Berna galip geldi. Aleyna ve Aysu final etabına kaldı ve kıyasıya mücadele etti. Sonunda Aleyna, Aysu'yu 5-3'lük skorla yenerek kazanan oldu. Aysu ise veda konuşmasında duygusal anlar yaşadı ve geçtiğimiz sene hayatını kaybeden arkadaşına ithaf etti.
Adana Ceyhan Cumhuriyet Meydanı'nda 50 bin kişiye konser veren Aleyna Tilki, orkestrasının beklenmedik bir şekilde 'İyi ki doğdun Aleyna' şarkısına başlamasıyla şaşırdı. Seyircilerin de katılımıyla Aleyna Tilki yeni yaşını müthiş bir koro eşliğinde kutladı. Konserine devam eden Tilki, dansçılarıyla birlikte muhteşem bir şov sergiledi.
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, hayranıyla birlikte olabileceğini söyledi. Aşık olmanın birine hayranlık da içerdiğini belirten Kaya, karşılıklı etkileşim olduğunda birbirlerine hayran olduklarını ifade etti.
Tom Cruise'un sosyetik Rus sevgilisi Elsina Khayrova ile ilişkisi sona ermesine rağmen, eski eşi Dmitry Tsetkov'un verdiği röportajın ilişkiyi sonlandırdığı iddia ediliyor. Cruise'un ekibi röportajın yayılmasından rahatsızlık duyuyor ve Cruise'un çekimlerde olduğu için eski eşinin olumsuz açıklamalarıyla uğraşmak istemediğini belirtiyor. Khayrova'nın ilişkinin tekrar alevlenmesi konusunda umutlu olduğu söyleniyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi'nin ortak kullandığı kültür merkezi için "Rezalet" diyen Tamer Karadağlı'ya "Seçim telaşı sarmış, siyaset yapsın diye Antalya'ya göndermişler. Binanın bakım hizmetleri bakanlığa aittir" dedi. Tamer Karadağlı da Böcek'in sözlerini yalanladı.
Beria Özden'in uyarılarına rağmen Survivor All Star'da Aleyna ile yakınlığıyla adından söz ettiren eşi Yunus Emre'den boşanma kararı aldığı söylentisi gündeme geldi. Boşanma söylentisini yalanlayan Beria Özden, "Dedikodulara itibar etmeyin" dedi.
Pazar gününden beri yoğun bakımda tedavi edilen usta sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Sanatçının son durumu hakkında bilgi veren hastane başhekimi "Tedavilere olumlu yanıt veriyor. Oturabiliyor, fizik tedavi süreci devam ediyor" dedi.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu'nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin bakımsız halini görünce "Belediye görmüyor mu? Rezalet" diyerek sitem etti. Karadağlı'nın şikayet ettiği bina, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait çıktı.
Son yıllarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Seren Serengil, yayınladığı videoda "Sanatçı arkadaşlarımı menfaatlerini bir kenara bırakıp omurgalı olmaya davet ediyorum. Oyum Ekrem İmamoğlu'na. Rakibi yok, kazanacak" dedi.
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