Sefo, Bafra Festivali\'nde Coşku Dolu Bir Konser Verdi

Ünlü şarkıcı Sefo(Seyfullah Sağır), Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali kapsamında konser verdi.

Festival kapsamında sahneye çıkan Sefo, seslendirdiği "Yerinde Dur", "Bilmem Mi" ve "Tutsak" gibi sevilen şarkılarıyla alanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere katılan Bafralılar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

Konser sırasında Sefo'ya yeni sezon Samsunspor forması hediye edildi. Formayı giyen sanatçı, konserine Samsunspor formasıyla devam ederek izleyicilerden alkış aldı.

Gece boyunca gerçekleştirilen ışık gösterileri ve çeşitli etkinlikler de festivale renk kattı.