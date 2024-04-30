Şehir Tiyatroları, Muhsin Ertuğrul'u Anma Töreni Düzenledi - Son Dakika
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Şehir Tiyatroları, Muhsin Ertuğrul'u Anma Töreni Düzenledi

Şehir Tiyatroları, Muhsin Ertuğrul\'u Anma Töreni Düzenledi

Şehir Tiyatroları, kurucusu Muhsin Ertuğrul'u anma töreni düzenledi. Tiyatro sanatçıları ve yöneticilerin katıldığı törende konuşmalar yapıldı ve Ertuğrul'a karanfil bırakıldı.

30.04.2024 13:09
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Anma törenine, Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Emrah Özertem, Tankut Yıldız'ın yanı sıra Betül Arım, Hilmi Zafer Şahin, Uğurtan Atakan, Hüseyin Köroğlu, Gökçer Genç'in de aralarında olduğu Şehir Tiyatroları sanatçıları katıldılar.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever yaptığı konuşmada:

"Sevgili Hocam eminim bizi görüyorsunuz. Geldiğimiz nokta sizi çok mutlu ediyordur. Sizin, çağın gereklerine göre zamanında tiyatronun dilini yenilediğiniz gibi, biz de çağın gereklerine göre hedeflerimize gençleri alarak, tüm İstanbul seyircisiyle, tüm Türkiye'yle Şehir Tiyatrosu'nu sizin izinizde buluşturmaya devam ediyoruz.

Yattığınız yer incitmesin. Bize bıraktığınız her şey için Şehir Tiyatrosu ailesi olarak çok minnettarız" dedi.

Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu da törendeki konuşmasında:

"Öyle bir yapı kurmuş ki Muhsin Bey, o yıllarda çok güzel bir temel atmış. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin o ruhu gelecek kuşaklara aktarma açısından da bize yol gösteriyor.

Ertuğrul Muhsin'in emanetine sahip çıkacağız. Huzur içinde yatsın" dedi.

Tören, Muhsin Ertuğrul'un sevenlerinin mezara karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Şehir Tiyatroları, Muhsin Ertuğrul'u Anma Töreni Düzenledi - Son Dakika

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