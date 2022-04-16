Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi! Nikahtan kareler sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi! Nikahtan kareler sosyal medyayı salladı

16.04.2022 19:18
Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi! Nikahtan kareler sosyal medyayı salladı

Yer aldığı Pera Palas'ta Gece Yarısı yapımındaki performansıyla büyük alkış alan Selahattin Paşalı, 7 aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile nikah masasına oturdu. Çiftin gelinlik ve damatlık tercihi ise sosyal medyayı ikiye böldü.

'Aşk 101' dizisinde canlandırdığı 'Osman' karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu Selahattin Paşalı, sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da dünyaevine girdi.

SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER

Anne-baba olmaya hazırlanan çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Paşalı ile Tümer, sade bir törenle nikah masasına oturdu. Aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı nikahta çiftin mutluluk fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi! Nikahtan kareler sosyal medyayı salladı
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Pera Palas'ta Gece Yarısı, Aşk 101, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi! Nikahtan kareler sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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