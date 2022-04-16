'Aşk 101' dizisinde canlandırdığı 'Osman' karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu Selahattin Paşalı, sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da dünyaevine girdi.
Anne-baba olmaya hazırlanan çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Paşalı ile Tümer, sade bir törenle nikah masasına oturdu. Aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı nikahta çiftin mutluluk fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
Son Dakika › Magazin › Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi! Nikahtan kareler sosyal medyayı salladı - Son Dakika