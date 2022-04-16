Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi! Nikahtan kareler sosyal medyayı salladı - Son Dakika

'Aşk 101' dizisinde canlandırdığı 'Osman' karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu Selahattin Paşalı, sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da dünyaevine girdi.

SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER

Anne-baba olmaya hazırlanan çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Paşalı ile Tümer, sade bir törenle nikah masasına oturdu. Aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı nikahta çiftin mutluluk fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.