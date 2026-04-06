Selena’nın Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş evlilik yolunda! Ailesinden istendi

Bir dönemin sevilen çocuk yıldızlarından Dilara Kurtulmuş, özel hayatındaki gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi alan oyuncunun, bu kez sevgilisinin ailesinden istendiği ortaya çıktı.
Aile arasında gerçekleşen isteme töreninde çiftin mutluluğu dikkat çekerken, o anlara ait kareler de sosyal medyada paylaşıldı.
Evlenme teklifi sonrası ilişkilerini resmileştiren çiftin düğün hazırlıklarına başlayabileceği konuşuluyor.
1998 yılında Avusturya’da doğan Dilara Kurtulmuş, çocuk yaşta rol aldığı Selena dizisindeki Nazlı Aykar karakteriyle tanındı. Oyuncu, uzun süre ekranlardan uzak kaldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
