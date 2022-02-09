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Selin Ciğerci'nin onlarca karatlık yüzüğünün 9,5 milyon TL olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Selin Ciğerci'nin onlarca karatlık yüzüğünün 9,5 milyon TL olduğu ortaya çıktı

09.02.2022 13:44

Dün 2. Sayfa programına konuk olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 30 karatlık yüzüğüyle sunucuları şoke etti. Yüzüğü parmaklarına takan sunucular, "Bununla ev, araba ve yazlık alırsın" ifadelerini kullandı. Selin Ciğerci'nin yüzüğünün 9,5 milyon TL olduğu ifade edildi.

Gökhan Çıra ile boşandıktan kısa bir süre sonra barışan sosyal medya fenomeni ve iş kadını Selin Ciğerci, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında haberleri yorumlayan Ciğerci, 30 karatlık yüzüğüyle de sunucuları şaşkına çevirdi.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Sunucu Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt, canlı yayında Ciğerci'nin yüzüğünü isteyerek sırasıyla denedi. Yüzüğünün fiyatıyla ilgili net bir şey söylemeyen Ciğerci, Erdoğan'ın "Ev alırsın, araba alırsın, yazlık da alırsın" yorumuna "Evet" diyerek karşılık verdi. Ciğerci'nin canlı yayında çok konuşulan 30 karatlık yüzüğünün değerinin 9,5 milyon TL olduğu öğrenildi. Ciğerci, canlı yayında yüzüğü kendisinin aldığını da söyledi.

Selin Ciğerci'nin 30 karatlık yüzüğünün 9,5 milyon TL olduğu ortaya çıktı
Selin Ciğerci'nin 30 karatlık yüzüğünün 9,5 milyon TL olduğu ortaya çıktı
YORUMLAR (1)
  • Murat Tunay: Kaldırım taşı taksaydin. Millet aç fatura ödeyemez bunlar çok okkalı küfür edebilirim ama etmicem midem bulandi Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Selin Ciğerci, Türk Lirası, Gökhan Çıra, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selin Ciğerci'nin onlarca karatlık yüzüğünün 9,5 milyon TL olduğu ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Selin Ciğerci'nin onlarca karatlık yüzüğünün 9,5 milyon TL olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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