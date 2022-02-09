Selin Ciğerci'nin onlarca karatlık yüzüğünün 9,5 milyon TL olduğu ortaya çıktı

Gökhan Çıra ile boşandıktan kısa bir süre sonra barışan sosyal medya fenomeni ve iş kadını Selin Ciğerci, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında haberleri yorumlayan Ciğerci, 30 karatlık yüzüğüyle de sunucuları şaşkına çevirdi.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Sunucu Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt, canlı yayında Ciğerci'nin yüzüğünü isteyerek sırasıyla denedi. Yüzüğünün fiyatıyla ilgili net bir şey söylemeyen Ciğerci, Erdoğan'ın "Ev alırsın, araba alırsın, yazlık da alırsın" yorumuna "Evet" diyerek karşılık verdi. Ciğerci'nin canlı yayında çok konuşulan 30 karatlık yüzüğünün değerinin 9,5 milyon TL olduğu öğrenildi. Ciğerci, canlı yayında yüzüğü kendisinin aldığını da söyledi.