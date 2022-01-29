SELİN YENİNCİ'YE MUHTEŞEM UĞURLAMA

Yayınlanan son bölümde Saniye karakterinin ölmesi Selin Yeninci'nin hayranları tarafından muhteşem bir uğurlama yaşamasına sahne oldu.

Ardından helva kavurdular

Saniye karakterinin ölmesinin ardından hayranları arasında helva kavuran da var aile boyu ağlarken fotoğraf çekip paylaşanlar da. Yolda oyuncu Selin Yeninci'yi görünce "Çok şükür ölmemişsin" diye gözyaşlarıyla sarılanlar da var.

Hayranlarının yoğun sevgi gösterisiyle uğurlanan oyuncu Selin Yeninci'nin önümüzdeki günlerde yeni projelere başlayacağı konuşuluyor.

Selin Yeninci kimdir?

Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde dünyaya gelmiştir. Yeninci, lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Selin'in daha o zamandan iyi bir tiyatrocu ve oyuncu olacağı belliydi. Genç aktris Selin Yeninci İzmir Atatürk Lisesi'nden 2006 yılında mezun oldu. 2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Başarılı bir öğrencilik geçiren Selin, bölümünden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı. Selin Yeninci son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almıştır.