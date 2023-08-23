Semiramis Pekkan, zekasıyla övündüğü oğluyla ev hallerini yayınladı

Güzelliği ve fiziği ile yıllara meydan okuyan Pekkan kardeşlerden Semiramis Pekkan, sosyal medya hesabından zekasının Einstein'dan bile yüksek çıktığını söylediği oğlu ile çektiği videosunu yayınladı.

OĞLUYLA EV HALLERİNİ GÖSTERDİ

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Semiramis Pekkan, Hintli hayat arkadaşı Gulu Lalvani'den olan oğlu Zoran Lalvani hakkında daha önce yaptığı açıklamada "Zekası Einstein'dan bile yüksek çıktı. Fakat ağzını açıp bu konuda tek kelime söylemez. Günde 45 gazete okuyor" demişti. Pekkan, gözlerden uzak bir hayat yaşayan oğlu ile bir araya gelerek video çekti. YouTube kanalında videolar yayınlayan ünlü isim, oğluyla da ev hallerini paylaştı.