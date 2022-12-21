Gülse Birsel'den yıllar sonra gelen Avrupa Yakası itirafı: Karakterlere yazabileceğim bir hikaye kalmadığı için diziyi bitirdik - Son Dakika
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Gülse Birsel'den yıllar sonra gelen Avrupa Yakası itirafı: Karakterlere yazabileceğim bir hikaye kalmadığı için diziyi bitirdik

21.12.2022 10:09

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, Türk televizyon tarihine damga vuran "Avrupa Yakası"nın neden bittiğini Candaş Tolga Işık'ın programında anlattı. Ünlü oyuncu "Altıncı sezonda 190'ncı bölümde bitti. Ben dedim ki; 'Artık Burhan Altıntop'a, Aslı'ya şuna buna yazabileceğim bir hikâye kalmadı. Birinci oluyorduk, kanal ne diyeceğini şaşırdı. Israr ettiler ama yapmak istediğimiz başka işler vardı." dedi.

Yapımcılığını Sinan Çetin'in ve senaristliğini Gülse Birsel'in üstlendiği, 2004-2009 yılları arasında atv'de yayımlanan durum komedisi türündeki Türk televizyon dizisi Avrupa Yakası, biteli 13 yıl oldu. Dizide "Aslı" karakterine hayat veren Gülse Birsel, efsane yapımla ilgili yıllar sonra bazı itiraflarda bulundu.

"BİZ BİTİRDİK"

Candaş Tolga Işık'ın bir dönemin popüler dizisi olan Avrupa Yakası'na ilişkin sorularına yanıt veren Gülse Birsel, "Avrupa Yakası'nı biz bitirdik. Altıncı sezonda 190'ncı bölümde bitti. Ben dedim ki; 'Artık Burhan Altıntop'a, Aslı'ya şuna buna yazabileceğim bir hikâye kalmadı. Engin ve ben de çok yorulmuştuk. Birinci oluyorduk, kanal ne diyeceğini şaşırdı. Israr ettiler ama yapmak istediğimiz başka işler vardı. Hatta Avrupa Yakası sonsuza kadar sürebilirdi ama 190 bölümü şanıyla şerefiyle. Belki devam etseydik eski hevesimiz olmayacaktı" ifadelerini kullandı.

Gülse Birsel'den Avrupa Yakası'yla ilgili yıllar sonra gelen itiraf! Bazı sorular cevap buldu
Gülse Birsel'den Avrupa Yakası'yla ilgili yıllar sonra gelen itiraf! Bazı sorular cevap buldu
Gülse Birsel'den Avrupa Yakası'yla ilgili yıllar sonra gelen itiraf! Bazı sorular cevap buldu
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Burhan Altıntop, Engin Günaydın, Avrupa Yakası, Gülse Birsel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülse Birsel'den yıllar sonra gelen Avrupa Yakası itirafı: Karakterlere yazabileceğim bir hikaye kalmadığı için diziyi bitirdik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülse Birsel'den yıllar sonra gelen Avrupa Yakası itirafı: Karakterlere yazabileceğim bir hikaye kalmadığı için diziyi bitirdik - Son Dakika
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