Seray Sever'in Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı! Torununu Görmek Nasip Olmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Seray Sever'in Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı! Torununu Görmek Nasip Olmadı

09.03.2022 23:28
Seray Sever'in Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı! Torununu Görmek Nasip Olmadı

Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü oyuncu Seray Sever'in babası Eral Tamer Sever (74), Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. İkiz bebeklerine hamile olan ve cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Sever, "Ateş düştüğü yeri yakıyor" dedi.

Oyuncu Seray Sever'in Bodrum'da yaşayan babası Eral Tamer Sever, bir süre önce koronavirüse yakalandı.

Sever, durumunun ağırlaşması üzerine Bodrum Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde korona virüs tedavisi gören Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Seray Sever'in Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı! Torununu Görmek Nasip Olmadı

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Eral Tamer Sever'in cenazesi Ortakent Mahallesi'nde bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bodrum Ortakent Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazeye Seray Sever, ailesi, vatandaşlar katıldı. Güçlükle ayakta duran Seray Sever'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Babasının mezarının yanına gelen Sever babasının mezarının başından ayrılmadı. 2 bebek bekleyen Sever ve ailesinin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Seray Sever'in Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı! Torununu Görmek Nasip Olmadı

"TORUNUNU GÖREMEDİ"

Gözyaşları içerisinde babasına veda eden ve hamileliğinin son döneminde olan ünlü oyuncu Seray Sever, babasının torunlarını göremediğini söyleyerek, "Her şey çok iyi gidiyordu. İşlerim için İstanbul'da bulunuyordum. Babamın vefat haberini alınca yıkıldım, çok üzgünüm. En çok da maalesef torununu görmek nasip olmadı. Durumu iyiydi, bir anda entübe ettik dediler, sonra acı haberi aldık. Allah herkese benim babam gibi bir baba nasip etsin" diye konuştu.

YORUMLAR
500
İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever, babasını son yolculuğuna uğurladı! İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever, babasını son yolculuğuna uğurladı! Oyuncu Seray Sever'in babası Eral Tamer Sever Bodrum'da toprağa verildi Oyuncu Seray Sever'in babası Eral Tamer Sever Bodrum'da toprağa verildi

Seray Sever, Cenaze, Bodrum, Sel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Seray Sever'in Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı! Torununu Görmek Nasip Olmadı - Son Dakika


Son Dakika
23:28 Ertem Şener yıllar sonra sahalara döndü! Real Madrid-PSG karşılaşmasına damga vurdu
23:22 Akaryakıt zamları geri çekildi, iki kurum birbirine girdi! EPGİS sert açıklamalara yer verdi
22:53 Bu iddia çok konuşulur! Liste dışı kalmayan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verilecek
22:45 Dünya Türkiye'ye kilitlendi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya'da
22:35 Brent petrol uluslararası piyasalarda 110,77 dolara düştü
22:30 Ruh halleri engel oldu! Bahattin Duran ve Tarık Ongun maça çıkmak istemiyor
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüşecek! Gündemde petrol fiyatları yer alacak
21:54 Ankara'da özel halk otobüsleri benzin fiyatları sebebiyle seferlerini durdurdu! Mansur Yavaş olayla ilgili konuştu: Karşılamamız mümkün değil
21:39 Birçok eksik var! Merakla beklenen Barcelona - Galatasaray karşılaşmasında kadrolar belli oldu
21:35 Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullarda yüz yüze eğitime ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 23:51:30. #1.12#
SON DAKİKA: Seray Sever'in Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı! Torununu Görmek Nasip Olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement