Serdar Ortaç: Hepsi sarışındı, bir tane esmer bulamadım

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam sahne aldığı mekanda sevenleriyle buluştu. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcı, sahnedeki performansıyla hayranlarından alkış aldı.

Konser sırasında dinleyicileriyle sohbet eden Ortaç, bir süre sonra konu evlilik hayatına geldi. Daha önce Chloe Loughnan ile evlenen ve bu evliliğini sonlandıran ünlü sanatçı, geçmiş ilişkileriyle ilgili de esprili ifadeler kullandı.

Serdar Ortaç, “Hayatıma giren bütün kadınlar sarışındı, bir tane esmer bulamadım. Evlilik akıl hastası işi, deli olmak lazım” sözleriyle dikkat çekti.