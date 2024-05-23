Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı! Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi

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Şarkılarıyla yıllara damga vuran Serdar Ortaç, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Sanatçı sahneye sarhoş çıkarak herkesi şaşkına çevirdi.

"İÇKİNİN ALLAH BELASINI VERSİN"

Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden ve birçok ilaç kullandığı için alkol alması yasak olan Serdar Ortaç, yine rahat durmadı. Daha önce alkolün dozunu kaçırarak canlı yayınlarda küfür eden sanatçı, dün akşamki konserinde de sahneye alkollü çıktı. Blog Yağmuru sayfasına gönderilen videoda, Ortaç'ın alkolden dolayı ayakta duramadığı için kadın vokallerinden ve dansçılarından destek aldığı görüldü. Canlı şekilde şarkılarını söylemeyen ve sürekli dili dolanan sanatçı, "Bu gece sizden daha çok eğlendim. Senin yüzünden sarhoş oldum abla. Bu içkinin Allah belasını versin" diyerek sitem etti.