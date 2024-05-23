Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı! Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi - Son Dakika
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Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı! Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi

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MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, dün akşam Harbiye Açıkhava konserine sarhoş çıktı. Alkolün etkisinden konuşmakta ve ayakta durmakta zorlanan Ortaç, "Sarhoş oldum, içkinin Allah belasını versin" dedi.

23.05.2024 10:45
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Şarkılarıyla yıllara damga vuran Serdar Ortaç, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Sanatçı sahneye sarhoş çıkarak herkesi şaşkına çevirdi.

"İÇKİNİN ALLAH BELASINI VERSİN"

Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden ve birçok ilaç kullandığı için alkol alması yasak olan Serdar Ortaç, yine rahat durmadı. Daha önce alkolün dozunu kaçırarak canlı yayınlarda küfür eden sanatçı, dün akşamki konserinde de sahneye alkollü çıktı. Blog Yağmuru sayfasına gönderilen videoda, Ortaç'ın alkolden dolayı ayakta duramadığı için kadın vokallerinden ve dansçılarından destek aldığı görüldü. Canlı şekilde şarkılarını söylemeyen ve sürekli dili dolanan sanatçı, "Bu gece sizden daha çok eğlendim. Senin yüzünden sarhoş oldum abla. Bu içkinin Allah belasını versin" diyerek sitem etti.

Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı! Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi

Serdar Ortaç, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı! Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmet Aydın: suç serdar ortaçta değilki ona sahneye çıkma teklifinde bulunanda kabahat 44 0 Yanıtla
  • Reyhan Bulgurcuoglu: Millet o kadar para vermiş buna 28 0 Yanıtla
  • Mali Bu: gittikçe dibe doğru batıyor. 25 0 Yanıtla
  • Osman Koca: kendini bu kadar eleştiripde düzeltmeyen tek adam..dibe doğru gidiyor.bakalım nolacak sonu 21 0 Yanıtla
  • sezai duran: Onu o şekilde sahneye alan organizatörün belgesini iptal etmek lazım insanlar oraya para vererek geliyorlar ve bu arkadaşın artık bu sahnelerden uzak durması gerikiyor 21 0 Yanıtla
  • Coşkun Barış: İçki de suç 9 3 Yanıtla
    Seash: sizin gibi insanlara acıyorum. 10 8
  • Kerim Dokuz: Çocukluğumdan beri dinler şarkılarınada bayılırım . Ama bu günlerini gördükçe insan çok ama çok üzülüyor . 6 1 Yanıtla
  • Halit kamil Göker: resmen intihar ediyor 6 0 Yanıtla
  • Ayşe Gülüşken: daha ne kadar rezil olabilirsiniz en son level bu artik birakinda sahnelede gerçek sanatçılar şarkı söylesin gerçi artık bunada çok normal derler özgür ülkeyiz diye?? 3 1 Yanıtla
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