Serdar Ortaç\'tan vasiyet açıklaması

Uzun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, sağlık durumuyla ilgili yaptığı çıkışlarla sık sık gündeme geliyor. Bir dönem yürüme güçlüğü nedeniyle sahne performanslarında zorlanan sanatçı, geçtiğimiz Harbiye konserinde yaptığı açıklamayla sevenlerine umut olmuştu. "Sağlığıma yeniden kavuştum, yürüyebiliyorum, hatta bisiklet bile sürüyorum" sözleriyle büyük alkış toplayan Ortaç, bu iyileşme mesajına rağmen karamsar duruşundan vazgeçmiş değil.

"KALAN ZAMANIM BELLİ DEĞİL"

Ancak ne yazık ki bu olumlu tablo uzun sürmedi. Zaman zaman özel hayatına dair karamsar açıklamalar yapan Ortaç, son demecinde çok daha umutsuz bir tutum sergiledi. Sanatçı, "Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok" diyerek yalnızlığını ve sağlık durumunun ciddiyetini gözler önüne serdi. Bu sözleri, sadece fiziksel bir hastalığın değil, aynı zamanda derin bir ruhsal yorgunluğun da işareti olarak değerlendirildi.

LÜKS VİLLADAN GERİYE TEK BİR KONUT

Yıllar önce yaşadığı yüksek meblağlı kumar borçlarını ödediğini daha önce dile getiren Serdar Ortaç, elinde yalnızca İstanbul Boğazı'na karşı konumlanmış 8 odalı, 750 metrekarelik bir villa kaldığını ifade etmişti. Bu villayı da çalışanları arasında paylaştırmayı planladığını şu sözlerle ifade etti, "Fazla param da yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten."

RUH HALİ ENDİŞE VERİYOR

Bir süredir sosyal medya ve röportajlarında daha karamsar bir profil çizen Ortaç, hem sağlık süreci hem de kişisel yaşamındaki gelişmelerle gündemden düşmüyor. Hayranları sanatçının yeniden güçlü sahne performanslarıyla ve daha umut dolu açıklamalarla anılmasını temenni ediyor.